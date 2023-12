Le jeu d’arcade classique de Taito, Rainbow Islands : The Story of Bubble Bobble 2 arrivera dans la gamme Arcade Archives sur Nintendo Switch (et PS4) au début de l’année prochaine.

Sorti dans les salles d’arcade en 1987, Rainbow Islands est la suite de Bubble Bobble, même si le gameplay est assez différent. Les personnages utilisent des arcs-en-ciel pour piéger les ennemis et remonter l’écran le plus vite possible. Il sera lancé dans le monde entier le 24 janvier 2024.

Rainbow Islands: The Story of Bubble Bobble 2 est un jeu vidéo sorti en 1987, développé et édité par Taito. Il s’agit de la suite du célèbre jeu Bubble Bobble et a été conçu par Fukio Mitsuji. L’action de Rainbow Islands se déroule dans un univers coloré et enchanteur, offrant une expérience de jeu distincte par rapport à son prédécesseur.

Le jeu met en scène les deux dragons protagonistes, Bub et Bob, qui, après avoir été transformés en enfants humains à la fin de Bubble Bobble, doivent à présent parcourir une série d’îles suspendues pour sauver leurs amies capturées. Les îles sont organisées verticalement, et le gameplay se déroule de bas en haut.

La principale mécanique de jeu repose sur l’utilisation de l’arc-en-ciel. Les joueurs peuvent créer des arcs-en-ciel pour escalader les plateformes, bloquer les ennemis et collecter des objets. La précision et la stratégie dans l’utilisation de cette capacité sont cruciales pour progresser efficacement à travers les niveaux.

Chaque île dans le jeu représente un monde distinct, avec son propre thème visuel et ses défis uniques. Les ennemis varient d’une île à l’autre, et chaque île se termine par un affrontement contre un boss. La variété des environnements et des adversaires contribue à maintenir un niveau élevé d’intérêt tout au long du jeu.

Les niveaux sont également conçus pour encourager l’exploration et la découverte de secrets. Les objets bonus, les power-ups et les points sont disséminés à travers les îles, incitant les joueurs à rechercher des itinéraires alternatifs et à améliorer leurs compétences.

Rainbow Islands est réputé pour sa bande sonore entraînante composée par Hisayoshi Ogura. Les mélodies joyeuses et mémorables ajoutent à l’atmosphère ludique du jeu.

Le jeu a été initialement développé pour les bornes d’arcade, mais il a été adapté sur plusieurs plates-formes, y compris les consoles de salon et les ordinateurs personnels.