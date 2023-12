Joyeuses fêtes à tous. Vous avez été nombreux à suivre notre article sur les promotions de Noël. Merci à vous ! Nous revoilà avec une sélection de cinq jeux en promotion sur l’eShop triés par nos soins. Le 31 décembre 2023 arrive bientôt, donc certains risquent d’arriver bientôt à expiration… Il ne faut pas hésiter !

Dragon Ball Fighter Z

9,59€ au lieu de 59,99€

Le jeu dérivé du manga cultissime est en promotion à plus de quatre-vingt quatre pourcents ! Le jeu passe de soixante à seulement dix euros sur l’eShop jusqu’au 31 décembre.

Dragon Ball Fighter Z propose un roster de vingt-six personnages qui sont uniques dans leur fonctionnement. C’est un jeu simple d’accès et pourtant tout en profondeur. Nous vous conseillons vivement ce titre que nous avons noté à 8,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Catherine: Full Body

12,49€ au lieu de 49,99€

Vous cherchez une expérience mature, perturbante et hors du commun ? Vous devriez peut-être regarder du côté de Catherine: Full Body, disponible sur l’eShop au prix de douze euros au lieu de cinquante, et ce jusqu’au 31 décembre !

Catherine: Full Body est un jeu perturbant, dans lequel nous incarnons Vincent, un jeune homme qui se prépare à passer sa vie avec Katherine, sa petite amie depuis cinq ans. Sauf que ce dernier se réveille un beau jour avec… Catherine dans son lit, une intrigante femme ! Nous avions donné à cet excellent titre la note de 8,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Spelunky 2

9,99€ au lieu de 19,99€

Vous aimez les jeux complexes qui mettent vos nerfs à de rudes épreuves ? Spelunky 2 est actuellement disponible sur l’eShop au prix de dix euros au lieu de vingt jusqu’au 4 janvier 2024.

La suite du petit mineur qui lança la mode du roguelike est un excellent titre qui réussit à moderniser ses mécaniques. Toujours aussi difficile, toujours aussi exigeant, il est parfait pour ceux qui aiment crier des noms d’oiseaux quand ils jouent, qui aiment la victoire quand elle est acquise grâce à de grands efforts. Nous avions donné à Spelunky 2 une note de 8,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Do Not Feed the Monkeys

4,54€ au lieu de 12,99€

Do Not Feed the Monkeys est en promotion sur l’eShop, passant à quatre euros cinquante au lieu de treize jusqu’au 3 janvier 2024.

Ce jeu est un inclassable, assez étrange et pourtant si addictif… Dans Do Not Feed the Monkeys, vous êtes en charge d’un poste de surveillance dans une sorte de monde totalitaire et vous allez épier la vie des autres… Allez-vous les aider, les dénoncer, comment allez-vous réagir ? Nous avions donné la note de 8,1 sur 10 à sa sortie sur la Nintendo Switch.

Vous pouvez lire notre test ici.

Ni No Kuni: La Vengeance de la Sorcière & Ni No Kuni II: L’avènement d’un Nouveau Royaume

9,59€ au lieu de 59,99€ (pour le 1)

9,59€ au lieu de 59,99€ (pour le 2)

Nous terminons l’article de la semaine avec pas un mais deux pépites à recommander pour tous les fans de RPG. Les deux Ni No Kuni connaissent une très grosse baisse de prix et ils sont actuellement disponibles sur l’eShop (le 1 ici) (le 2 là) à moins de dix euros au lieu de soixante jusqu’au 31 décembre !

Ces deux jeux sont vraiment sublimes et sont des must have du genre. Ils sont accessibles et peuvent aussi être une formidable porte d’entrée à tous ceux qui ne sont pas habitués aux RPGs ! Avec l’animation des studios Ghibli et la formidable musique de Joe Hisaishi, nous avions noté le premier 8,4 sur 10 et le deuxième 9,1 sur 10 !

Vous pouvez lire nos tests ici et ici.