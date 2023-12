Un nouveau jeu Banjo Kazooie pourrait bien voir le jour, c’est en tout cas ce que nous promet dernière rumeur de Nate Drake, un « insider », qui affirme que le projet est actuellement en cours de développement et qu’il a été approuvé par Microsoft au début de l’année dernière.

Le développement du projet semble en être à ses débuts et on ne sait pas exactement quel studio s’occupera du nouveau jeu Banjo Kazooie, car il est peu probable qu’il s’agisse de Rare.

(FYI) Insider Nate Drake has said that a New Banjo Kazooie is coming

« It’s still an active project, but it didn’t get the green light until early last year. There is a lot to do and development can change a lot (abandoned ideas, internal reboots, etc.)

Also, Phil said: « Banjo…

