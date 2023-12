L’année 2023 se termine et ce fut une année bien remplie pour les joueurs de la Switch ! Entre les exclusivités Nintendo, les nouveautés, les portages, les remasters et les pépites indépendantes, il faut dire que nous avons été bien gâtés. Quels ont été les tests les mieux notés de la rédaction ? Petit tour d’horizon sur les meilleurs jeux de cette année 2023.

Les prochains jeux affichent tous une note de 8,8 ! Une excellente note qui placent ses jeux déjà hauts dans les tops de l’année.

15. Persona 5 Tactica

Les Persona s’enchaînent et les jeux continuent de frôler l’excellence. Avec cette épisode Tactica, la série s’essaie au TRPG avec succès. Nous avions loué dans notre test son incroyable bande-son, sa direction artistique, son histoire, son gameplay… Atlus continue de nous gâter année après année pour le plus grand plaisir des joueurs.

14. Stray Gods: The Roleplaying Musical

Stray Gods: The Roleplaying Musical a réussi cette année à démontrer que la mythologie grecque est toujours aussi inépuisable. Le jeu narratif musical a réussi à nous envoûter avec son casting XXL (Laura Bailey, Troy Baker, etc.), son histoire, et bien sûr, sa bande-son composée par Austin Wintory. Vous pouvez lire notre test ici.

13. Wildfrost

Wildfrost est un deckbuilder extrêmement addictif qui s’est démarqué du lot avec son gameplay simple d’accès mais terriblement compliqué à maîtriser ! Nous avions aussi loué dans notre test sa direction artistique ainsi que sa bande-son. Une vraie réussite sur tous les plans pour ce roguelike.

12. Harvest Moon: The Wind of Anthos

Nous continuons avec cette fameuse note avec cette fois-ci Harvest Moon: The Wind of Anthos. Ce jeu a fait chavirer notre cœur avec un gameplay qui reprend les bases des anciens jeux, qui l’améliorent, et qui rendent cette expérience vraiment agréable pour les fans de jeux de ferme. Vous pouvez lire notre test ici.

11. Star Ocean: The Second Story R

Alors que nous avions noté le premier remake à seulement 6,9, Star Ocean: The Second Story R a convaincu notre testeur (test ici). Il louait notamment sur cette suite de Square Enix la réalisation propre, les arrangements de l’OST, la durée de vie très bonne, sa traduction française… Bref, un remake brillant qui est un must have pour les fans de RPG.

10. Red Dead Redemption

Le top 10 ! Red Dead Redemption est noté à 8,9 dans nos colonnes. Une note vraiment haute pour ce portage d’un jeu déjà exceptionnel à sa sortie. Nous avions loué dans notre test sa durée de vie, sa narration maîtrisée de bout en bout, sa prise en main agréable… Red Dead Redemption est un vrai plaisir pour les joueurs de la Nintendo Switch qui peuvent découvrir ou redécouvrir un classique.

9. The Legends of Heroes: Trails to Azure

Avec une note de 9, The Legends of Heroes: Trails to Azure a réussi à nous plaire malgré l’absence d’une traduction française ! Dans notre test, nous avions adoré l’intensification progressive du récit, le doublage japonais de qualité et en général le travail de remaster. Une vraie pépite qui le place logiquement dans notre top 10 de l’année sur la Nintendo Switch.

8. Song of Nunu: A League of Legends Story

L’univers de League of Legends se diversifie de plus en plus, et après la série télévisée Arcane en 2021 qui fut plébiscitée par les spectateurs, nous avons eu le droit cette année à Song of Nunu. Le jeu n’a clairement pas déçu comme vous pouvez le lire dans notre test. Nous avions loué cet excellent titre qui peut charmer les joueurs aguerris comme les néophytes de la licence League of Legends.

7. Octopath Traveller II

Nous avons eu décidemment de très très bons RPG cette année ! Octopath Traveller II était très attendu par les fans tant nous avions adoré le premier opus. Et ils n’ont pas été déçus ! Certes, le jeu ne propose pas beaucoup de nouveautés mais il n’en reste pas moins une référence scénaristique et visuelle. Nous vous invitons vivement de lire notre test à ce sujet.

6. The Many Pieces of Mr. Coo

Petite surprise avec ce jeu ! Avec la note de 9,2, ce point’n’click indépendant à charmer notre testeur qui a vraiment tout aimé dans The Many Pieces of Mr.Coo. Vous pouvez lire dans le test, mais nous avons vraiment adoré l’univers pythonesque du jeu, ses graphismes surréalismes, ou encore son accessibilité. Une véritable bouffée d’air frais au milieu de mastodontes du jeu vidéo.

5. Fire Emblem Engage

Nous commençons à atteindre le top du top avec ce nouvel opus de Fire Emblem ! Très attendu après l’excellentissime Three Houses et sa version Warriors (notés à 9 et 8,8 dans nos colonnes), il faut dire que les attentes étaient grandes… et Nintendo ne nous a pas déçu ! Fire Emblem Engage réussit à attirer une nouvelle génération de joueurs tout en multipliant les clins d’œil aux vieux de la vieille avec notamment les emblèmes ! Le RPG s’impose comme une des meilleures productions de l’année comme vous pouvez le lire dans notre test.

4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Encore un autre jeu très attendu… et qui n’a pas déçu, loin de là. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est une vraie claque vidéoludique, nous impressionnant par son gameplay profond mais accessible ou encore sa durée de vie impressionnante. Notre testeur l’a même écrit : Tears of the Kingdom est « une masterclass du jeu vidéo ». Nous vous invitons d’ailleurs à lire notre test pour découvrir à quel point The Legend of Zelda continue d’écrire non la légende de la licence, mais celle de toute la production vidéoludique.

3. Final Fantasy VI Pixel Remaster

Notre troisième test de l’année est occupé par un jeu sorti initialement… en 1994 ! Final Fantasy VI Pixel Remaster a eu la note de 9,4. Le chef-d’œuvre de Square est toujours aussi impressionnant à (re)découvrir, et notre testeur, malgré l’appréhension de retourner sur un jeu de bientôt trente ans, a pris un plaisir rare à refaire le jeu. Il a d’ailleurs loué dans son test le remaster, que ce soit graphique ou en termes de confort.

2. Metroid Prime Remastered

On prend les mêmes et on recommence ? La deuxième position de nos tests cette année est aussi occupée par un remaster, et quel remaster ! Metroid Prime Remastered affiche fièrement une note de 9,5. Il faut dire que Nintendo a été généreux récemment avec Samus, nous offrant déjà en 2021 un excellent Metroid Dread. Notre testeur a adoré retrouver le level design de très haute qualité, ainsi que cette ode à la liberté qu’est le jeu. Il a aussi aimé le travail de remaster qui rend ce remaster plus beau que jamais. Bref, comme vous pouvez le lire ici, un top 2 bien plus que mérité pour Metroid Prime Remastered.

1. Super Mario Bros. Wonder

Qui d’autres que Mario pour prendre la tête de ce classement ? Bon, en réalité, nous trichons un peu, car Super Mario Bros. Wonder affiche lui aussi une note de 9,5… Mais quel plaisir de retrouver notre plombier favori pour une aventure platformer en 2D à l’ancienne… mais qui n’a jamais été aussi moderne. Mario n’a jamais été aussi accessible que dans ce Super Mario Bros. Wonder, avec des personnages adaptés aux niveaux de tous et toutes. Vous pouvez le lire dans notre test, mais nous avons été charmés par cette aventure qui peut se jouer à plusieurs !

Et vous, quel a été votre jeu de l’année 2023 ? Qu’est-ce que vous attendez pour 2024 ?