Alors que Dragon Quest Monsters The Dark Prince est disponible partout dans le monde depuis le 1ᵉʳ décembre (notre test ici), on a beaucoup entendu parler du jeu, car il est vite devenu introuvable en magasin. En France, le tirage était ultra-limité et finalement, il y a eu quelques restock ces derniers jours.

Mais au Japon, c’est encore plus compliqué de trouver le jeu qui a un succès encore plus important que chez nous. Square-Enix a même dû faire un communiqué de presse officiel pour dire aux joueurs d’aller sur la version eShop. La situation n’est toujours pas réglée, de nombreux magasins ayant épuisé leurs stocks de copies physiques.

DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres vous invite à plonger dans un monde fantastique en quête de vengeance.

Suite à une malédiction, Psaro se voit incapable de verser le sang des monstres. Il décide alors de devenir meneur de monstres afin de rassembler une armée parée pour le combat.

Cette chasse aux monstres puissants fera voyager Psaro à travers le cycle des saisons de Nadiria et ses environnements uniques, ses rivières de lave en fusion, ses ruines mystérieuses, ses tours de génoises impénétrables. Au cours de son périple, Psaro croisera la route de Rose, l’elfe au grand cœur, qui le rejoindra dans sa quête de monstres toujours plus redoutables.

Pour Psaro, la clé du succès réside dans la synthèse : la capacité de combiner deux monstres pour en créer un plus puissant. Chaque nouvelle création rapprochera Psaro de son but ultime : devenir le Maître des monstres.