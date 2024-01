Les mélanges font toujours débat. Exemple. Prenons le classique sucré/salé : quand certains amateurs retrouvent dans ces mets une grande saveur inégalable, d’autres puristes restent perplexes quant à l’addition de ces saveurs d’apparence opposées. Le titre dont nous allons causer aujourd’hui prend aussi le parti courageux d’allier différents genres parfois diamétralement opposés : allez-vous succomber aux charmes de ces mélanges improbables, aux idées farfelues de cet univers déjanté, ou bien préférez-vous rester sur des valeurs plus traditionnelles ?

Développé par Second Impact Games et édité par Konami, Super Crazy Rhythm Castle ne souhaite rien faire comme tout le monde et, à ce titre, pourquoi se limiterait-il à un vulgaire jeu de rythme ? Les développeurs ont en effet fait le choix d’intégrer dans leur titre plusieurs types de gameplay afin d’espérer satisfaire un maximum de monde. Dans cet étalage de bonnes, et de moins bonnes idées, il va falloir faire le tri et répondre à la seule véritable bonne question : faut-il craquer pour Super Crazy Rhythm Castle ? Nous étions très curieux, assez motivés aussi, presque conquis d’avance. Sans doute sommes-nous partis un peu trop confiants, comme ce lièvre qui se pavane alors que rien n’est joué pour lui face à la courageuse tortue… Nous divaguons, revenons à notre jeu de rythme !

Roi du rythme, je te détrônerai !

Avant de mettre véritablement le pied à l’étrier, il convient comme à l’accoutumée de choisir notre avatar, ce petit héros sans peur qui va partir courageusement sur le front avec pour seul objectif d’atteindre la victoire. Plusieurs petits héros se bousculent alors au portillon, tous plus improbables les uns que les autres : entre la pie bleue et son imposante clochette et le poste des années 80 avec deux bras et deux jambes, nous sommes déjà dans le farfelu. Nullement gênés par l’audace, bien au contraire, nous décidons de débuter la partie en solo… songeant secrètement nous faire la main avant de proposer une partie à autrui !

Nous avons choisi la pie. Parce qu’une pie qui chante (clin d’œil forcé) passe encore, mais une pie qui tient un Joy-Con pour s’essayer à un jeu de rythme, ce n’est pas banal ! Rapidement, nous avons été assez circonspects face aux choix des développeurs afin de tirer les ficelles de leur histoire. N’en déplaise aux plus originaux, nous avons trouvé tout cela un peu décousu. Farfelu, assurément, mais un peu trop à notre goût. Inutile de faire usage de structures littéraires ennuyeuses : nous n’avons pas compris grand-chose à notre arrivée sur le titre. Une arrivée plutôt rigolote pourtant, à l’entrée d’un mystérieux château au sein duquel se dressent de nombreuses touches de piano qui nous servent d’escalier pour atteindre notre destination. Une idée qui sent le réchauffé mais qui fait toujours son joli petit effet. Mis à part cela, nous rencontrons une foule de petits personnages qui nous causent de choses et d’autres… et nous proposent quelques requêtes originales pour un jeu de rythme. Tout cela n’est qu’un prétexte pour prendre en main le titre, certains aimeront, d’autres moins. Nous sommes mitigés et aurions sans doute préféré aller droit à l’essentiel : prouver au roi du rythme qu’il n’est guère le seul à connaître la chanson ! En effet, derrière une myriade de coups bas et de quelques pics bien piquants, le roi du rythme ne va guère se laisser faire et compte bien conserver son titre de maître du rythme.

Afin de lui prouver qu’il se trompe, le sens du rythme est bien entendu nécessaire : appuyer sur 3 ou 4 touches (selon le niveau de difficulté choisi) au moment opportun tandis que les notes défilent. Dans bon nombre de cas, la situation ne se limitera pas qu’à cela et il faudra aussi déblayer le terrain, se soigner, jouer avec le feu… tout cela va lourdement vous rappeler les séquences qu’il est possible de trouver dans des titres tels que Overcooked. Le solo devient alors réalisable mais nettement plus rébarbatif que le multi, où chacun peut dès lors s’occuper plus sereinement de son activité afin de mener tout le groupe à la victoire.

Le château se déploie au fil de salles traversées à mesure que les chapitres avancent. Le joueur se voit alors porter quelques objets afin d’ouvrir certains passages. Chaque épreuve permet de récolter des étoiles, indispensables pour poursuivre l’aventure. En effet, n’espérez pas avancer « tranquillou bilou », sans embûche. Malgré plusieurs niveaux de difficulté, la prise en main de Super Crazy Rhythm Castle ne s’avère pas si intuitive que cela. En effet, nous nous sommes plus d’une fois questionnés sur la bonne action à mener afin de nous dépatouiller de notre sort. Les explications ne sont pas toujours d’une grande lisibilité et les manipulations sont parfois peu instinctives…

Bon alors, ensemble nous te détrônerons !

Afin d’ouvrir un peu plus nos chakras à ce titre, nous l’avons proposé à des collègues. Pas n’importe lesquels puisque ces derniers sont friands des jeux de rythme. Impatients de se livrer à une nouvelle bataille, ils ne se sont pas guère fait prier pour rejoindre la partie……. avant de rester tout autant sur leur faim que nous. Par ailleurs, ne disposant alors que d’un Joy-Con chacun, la partie a démarré sous quelques réprimandes : pourquoi ce choix des touches ? En effet, les petits (minuscules) boutons SL et SR sont sollicités à l’extrême, ce qui a de quoi laisser place à un certain agacement. Les joueurs les moins aguerris ont commencé à se lamenter de quelques douleurs aux mains quelque peu incommodantes pour poursuivre la partie dans la joie et la bonne humeur !

En revanche, le multi présente un avantage certain au cours de l’aventure puisque les niveaux peuvent alors s’enchaîner plus rapidement, avec moins d’allers-retours. Il n’est pas toujours évident (ni très fun…) d’apprécier certaines épreuves en solo qui demandent de gérer plusieurs aspects en même temps. Le titre semble dès lors pensé avant tout pour les parties en multi. Sachez-le, ami amateur des plaisirs en solitaire.

Le multi s’étend sur un mode versus qui permet de se confronter les uns les autres sur quelques niveaux choisis. De quoi laisser un peu plus le roi du rythme dans son coin pendant que nous jouons simplement pour le fun. Enfin, le multijoueur est aussi disponible en ligne afin de permettre aux amis de se retrouver sur le jeu sans pour autant partager le même canapé.

Ce trône est-il beau au moins ?

Malheureusement, les graphismes de Super Crazy Rhythm Castle ne sont pas au top de leur forme sur Switch. En effet, si l’aspect déluré est bel et bien là, un manque de clarté se fait sentir avec une impression de flou présente aussi bien en mode docké qu’en mode portable (et plus prononcée alors). Un point regrettable puisque la patte graphique est assez originale et mérite d’être soulignée. Le château se déploie en effet au fil des salles et des épreuves, mais aussi au gré des rencontres farfelues et inattendues. Les personnages et l’univers loufoque ne sont pas dénués de charme, mais il est sans doute préférable de privilégier un autre support que la Nintendo Switch pour profiter pleinement des graphismes du jeu.

Les musiques, en revanche, sont particulièrement funs ! Nous nous sommes surpris à en fredonner certaines assez rapidement… un bon point pour un jeu de rythme. Il est fort à parier que vous parveniez rapidement à parfaitement appréhender le rythme des musiques simplement parce qu’elles vont vous plaire et rentrer dans votre tête !

Faut-il craquer pour Super Crazy Rhythm Castle?

Nous voilà bien mitigés face à ce Super Crazy Rhythm Castle que nous attendions avec impatience… et qui est parvenu à nous faire perdre patience. La faute à quelques défauts notables qui rendent malheureusement la partie un peu frustrante. Néanmoins, les plus férus de jeux de rythme apprécieront ce nouveau concept, complètement décalé, avec des mises en scène funs et originales. La Switch, en revanche, n’est peut être pas la meilleure alliée du titre…

Super Crazy Rhythm Castle est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 40 euros environ.

Le saviez vous ?

Les développeurs de Super Crazy Rhythm Castle sont aussi les papas du titre Super Crazy Guitar Maniac Deluxe (respirez…!). Ce dernier permet de s’essayer à la maîtrise parfaite de la guitare : oserez-vous relever le défi ?

Conclusion 6.8 /10 S'il est loin d'être catastrophique, Super Crazy Rhythm Castle n'est guère parvenu à nous charmer pleinement : des graphismes qui ne sont clairement pas au top sur Switch, une histoire simple qui part malgré tout un peu trop dans tous les sens et des mini-jeux dont la jouabilité reste discutable notamment en multi alors que le jeu semble véritablement pensé pour le multijoueur (alors que le solo peut être parfois un peu laborieux), le titre ne séduira pas tout le monde. Impossible de nier néanmoins le travail réalisé sur la mise en scène et sur tous les aspects complètement décalés et déjantés de l'univers. Les musiques sont particulièrement réussies, et rentrent rapidement dans la tête : pratique pour un jeu de rythme ! LES PLUS Des mini-jeux qui parviennent à renouveler le genre. Un univers décalé, déjanté et original. De bonnes musiques à découvrir ! En français. LES MOINS Des graphismes qui manquent de netteté. Une jouabilité discutable avec un seul Joy-Con en main. Un peu trop déjanté peut être ?

