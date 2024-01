Comme chaque année, Amazon.fr dévoile le top des jeux les plus vendus sur son site. Comme on peut le voir, Nintendo domine clairement le classement avec 14 jeux sur Nintendo Switch dont 10 édités par Nintendo. Le fun fact, c’est The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le jeu le plus vieux du classement, qui se classe dans le top 20 pour la 7ᵉ année consécutive.

