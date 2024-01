Sortez votre loupe numérique, car le célèbre jeu d’objets cachés sera disponible sur toutes les plateformes le 25 janvier !

4 janvier 2024 – Rogueside est ravi d’annoncer la sortie tant attendue sur console de Hidden Through Time 2: Myths & Magic, invitant encore plus de joueurs à un voyage captivant à travers ses royaumes mythiques.

Après le lancement sur PC l’année dernière, l’aventure enchanteresse s’apprête à étendre sa magie sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S et PlayStation 5. La recherche d’objets astucieusement cachés débute le 25 janvier et sera proposée au prix de 12,49 €.

Le premier jeu de la série a compté plus de 350 000 joueurs heureux de chercher des objets astucieusement cachés, et vous pouvez maintenant percer les secrets de l’histoire et des mythes dans cette suite passionnante. Que vous soyez amateur de jeux de réflexion ou simplement à la recherche d’une expérience captivante et familiale, Hidden Through Time 2 : Myths & Magic a quelque chose à offrir à tout le monde.

A propos du jeu

Hidden Through Time 2: Myths & Magic porte le concept bien-aimé des puzzles à objets cachés en 2D vers de nouveaux sommets. Les joueurs se plongeront dans des mondes magnifiquement illustrés et dessinés à la main, inspirés par les mythes, les légendes et le folklore du monde entier. Chaque environnement possède un charme unique et des mystères qui n’attendent que d’être élucidés.

La nouveauté du jeu est la fonction de décalage de la réalité, qui ajoute une dimension supplémentaire à l’exploration des joueurs. Passez du jour à la nuit, de l’été à l’hiver, … et voyez comment le changement de décor influence les niveaux et les secrets qu’ils cachent.

Caractéristiques principales

Campagne narrée – Partez pour un voyage à travers quatre époques magiques, à la découverte de tous les objets qui s’y cachent. Trouvez des objets pour avancer dans les étapes et écoutez la narration de chaque époque – qui sait quels secrets vous découvrirez ensuite !

Partez pour un voyage à travers quatre époques magiques, à la découverte de tous les objets qui s’y cachent. Trouvez des objets pour avancer dans les étapes et écoutez la narration de chaque époque – qui sait quels secrets vous découvrirez ensuite ! De superbes dessins à la main – Des illustrations animées de façon fantaisiste donnent vie à chaque scène. Zoomez si nécessaire pour regarder de plus près !

Des illustrations animées de façon fantaisiste donnent vie à chaque scène. Zoomez si nécessaire pour regarder de plus près ! Reality Shift – Maîtrisez le pouvoir du temps grâce à la toute nouvelle fonction Reality Shift, qui ajoute une dimension supplémentaire à votre expérience des objets cachés. Passez d’une époque à l’autre et d’une saison à l’autre pour explorer des cartes dans plusieurs états. Mais gardez un œil sur les objets délicats qui ne sont présents que dans l’un ou l’autre !

– Maîtrisez le pouvoir du temps grâce à la toute nouvelle fonction Reality Shift, qui ajoute une dimension supplémentaire à votre expérience des objets cachés. Passez d’une époque à l’autre et d’une saison à l’autre pour explorer des cartes dans plusieurs états. Mais gardez un œil sur les objets délicats qui ne sont présents que dans l’un ou l’autre ! Créez des cartes personnalisées – Libérez votre créativité en concevant vos propres puzzles et environnements d’objets cachés. Le mode Architecte amélioré vous permet de créer et de partager vos propres expériences uniques plus facilement que jamais !

Libérez votre créativité en concevant vos propres puzzles et environnements d’objets cachés. Le mode Architecte amélioré vous permet de créer et de partager vos propres expériences uniques plus facilement que jamais ! Et partagez-les ! – Montrez vos talents de cartographe et comparez vos créations à celles des autres. Partagez vos créations avec la communauté et explorez les puzzles créés par d’autres joueurs pour vous amuser et relever des défis sans fin.

Montrez vos talents de cartographe et comparez vos créations à celles des autres. Partagez vos créations avec la communauté et explorez les puzzles créés par d’autres joueurs pour vous amuser et relever des défis sans fin. Un jeu vidéo pour toute la famille – Hidden Through Time 2: Myths & Magic est conçu pour les joueurs de tous âges grâce à ses mécanismes accessibles, offrant une expérience de jeu familiale.