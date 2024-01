Bandai Namco a partagé un aperçu de la prochaine série de chansons à venir dans Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival, dont des morceaux qui feront partie du Taiko Music Pass ainsi qu’une sélection de chansons DLC.

Bienvenue à Omiko City, où se déroule Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival ! Tout ce qu’on aime dans le Taiko est présent dans cette ville ! Aux côtés de DON-chan, découvrez votre nouvel ami, Kumo-kyun, et devenez un Maître du Taiko ! 76 chansons dont Gurenge, Feel Special et Into the Night sont présentes dans le jeu ! Devenez un batteur de génie grâce à l’Assistance d’amélioration ! Lancez-vous dans des Matchs classés en ligne et affrontez des joueurs du monde entier ! D’autres modes vous attendent, comme le Groupe de DON-chan, où 4 joueurs doivent tout faire pour donner le meilleur concert possible ! Sans oublier la Grande Guerre des Tambours, où vous devrez monter un deck de jouets pour faire des combats avec votre instrument ! Des heures de fun avec votre Taiko, en solo ou avec vos amis !