Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur 4 manettes de la marque PDP pour Nintendo Switch, la REMATCH GLOW Wireless Controller Super Star, l’Afterglow Wireless Controller Purple, ainsi que deux REALMz Wired Controller : la TAILS SEASIDE HILL ZONE et la SONIC GREEN HILL ZONE. Pour pouvoir tester les limites des manettes, nous les avons testées sur plusieurs styles de jeu nécessitant des temps et des fréquences d’appuis différents. Les jeux testés ont été Breaker’s Revenge, Mario Kart 8 et Splatoon 3. Que valent ces manettes ? Nous allons voir ça ensemble.

REMATCH GLOW Wireless Controller, édition Super Star

Nous allons commencer par la manette aux couleurs des étoiles de la série Mario. Une manette sans fil avec un design assez sympathique entre le noir et le jaune des étoiles, sachant que la manette a des propriétés phosphorescentes, rendant la manette plus jolie dans le noir.

Au niveau de la prise en main, le plastique choisi est plutôt agréable en main, les gâchettes sont plutôt larges pour éviter le souci où on appuie sur le mauvais bouton par erreur. Les sticks sont plus hauts que sur une manette Switch Pro classique et il y a 2 palettes à l’arrière de la manette que vous pouvez programmer pour remplacer une touche de votre manette. Un gros point noir de la manette est l’inversion des boutons + et – avec les boutons home et photo. Si vous êtes habitués à d’autres manettes, ça arrive assez souvent en partie de se tromper et de faire une capture d’écran ou de retourner au menu de la Switch. La manette répond plutôt bien sur les fréquences d’appuis très courtes mais de temps en temps les inputs ne sont pas bien pris en compte lors des appuis longs, forçant l’utilisateur à réappuyer sur le bouton pour que l’input soit bien repris en compte, ce qui peut être perturbant sur des jeux nécessitant de rester longtemps appuyé sur un bouton, comme les jeux de course. La croix directionnelle ressort bien et il y a un certain confort à appuyer dessus.

La manette n’a pas de fonction vibration ni de prise en charge du NFC pour vos amiibos. L’autonomie est d’environ 35h et la durée de charge est d’environ 5 heures, un câble de 1 mètre est fourni avec pour cette action.

Afterglow Wireless Controller, édition purple

Au niveau de la prise en main et des fonctionnalités de la manette, elles sont fortement similaires à la REMATCH GLOW. Par rapport à la précédente, cette dernière possèdent des RGB.

Elles sont situées au niveau des sticks et des manches de la manette. Les couleurs projetées s’accordent bien avec la couleur violette et plusieurs couleurs de RGB sont disponibles. La consommation lorsque les RGB sont actifs est très peu élevée voire quasiment inexistante.

REALMz Wired Controller, édition TAILS SEASIDE HILL ZONE et édition SONIC GREEN HILL Zone

Contrairement aux manettes précédentes, ces deux-là sont filaires. Vu que ce sont exactement les mêmes et que seule une partie du design change, nous allons les analyser ensemble.

Au niveau visuel, la manette fait assez pauvre. Le plastique transparent laisse apparaître le circuit imprimé de la manette et deux petites LED. Le circuit imprimé est plutôt bien soudé, mais les deux LED sont placées étrangement, elles éclairent assez mal les dessins et la figurine. Elles peuvent légèrement nous aveugler. Le dessin représentant une zone iconique de la franchise Sonic est plutôt joli mais la figurine sur le manche gauche est peu détaillée et un léger strabisme est présent sur Sonic ainsi que Tails. Un autre problème de ces figurines est qu’ils ont dû grossir les manches, ce qui donne un côté imposant à la manette.

Au niveau de la prise en main, nous n’allons pas répéter ce que ce que nous avons dit plus haut, les avantages et les inconvénients sont les mêmes. La seule différence est l’absence de palette à l’arrière de la manette.

Ces deux manettes sont filaires, fournies avec un câble d’environ 2,5 mètres. Le petit avantage est que le câble est aussi détachable de la manette, vous permettant de la ranger plus facilement sans forcément devoir tordre le câble. Une prise jack est incluse dans la manette mais peut utile au vu de l’universalisation des écouteurs et casques sans fil et que le Bluetooth est pris en charge par la console. La vibration et le NFC ne sont toujours pas pris en compte avec ces deux manettes là.

Conclusion Ces 4 manettes sont assez basiques et ne prennent en compte que le minimum nécessaire. Ce sont des manettes avec une prise en main correcte. Si vous deviez en acheter une, nous vous recommandons de partir plutôt vers les manettes sans fil qui sont plus esthétiques que les filaires et la présence des palettes permettent une meilleure ergonomie. Ce sont des manettes correctes pour du premier prix. LES PLUS Une bonne ergonomie

Une durée de vie en sans fil très bonne

Les câbles détachables des manettes filaires

Le design des manettes sans-fil fort sympathiques

Une manette plutôt réactive LES MOINS L'absence de la prise en charge du NFC et des vibrations

Les inputs qui ne sont parfois plus pris en compte lors des appuis longs

Les inputs qui ne sont parfois plus pris en compte lors des appuis longs Le design des manettes filaires moins intéressant