Un chaudron fumant, une sorcière assidue, quelques queues de rats et autres mets improbables… Allez donc nous chercher quelques fioles poussiéreuses qui traînent sur l’étagère face au chat noir : nous sommes tout disposés à vous offrir votre première potion ! Les effets ? Dites, vous êtes bien curieux chers amis…

Développé par Red Fur Games et édité par AshGames, Witchtastic fait partie de ces jeux sur lesquels nous ne misions pas nécessairement beaucoup de pesos au démarrage, et qui finalement, se révèlent bien plus satisfaisants que prévu. Le concept est assez classique : vous êtes dans la peau d’une sorcière bien aimée et votre tâche consiste à concocter toutes sortes de potions dans le délai imparti.

C’est pas « sorcier » !

La partie s’organise autour d’une carte disloquée en plusieurs tableaux, avec chacun un thème général (la forêt, la ville, le cimetière…). Chaque tableau dispose à son tour d’un certain nombre de niveaux représentés sous la forme de pastilles. Comptez 34 niveaux différents répartis dans cinq tableaux.

La prise en main de Witchtastic est assez facile : le contrôle de la sorcière est fluide et rapide, qu’elle soit à pied ou bien perchée sur son balai magique. Lors de la découverte de chaque niveau, nous vous recommandons de prendre quelques secondes afin de bien visualiser tous les éléments disponibles : où se trouve le chaudron pour réaliser les potions, le lieu de stockage des différents ingrédients, la (ou les) zone d’échanges de vos réalisations, ainsi que toutes les petites embûches inhérentes à chaque niveau. Cette première approche réalisée, vient le moment de vous mettre au travail : chaque potion requiert un certain nombre d’ingrédients. Ces derniers sont récapitulés sous la forme d’un petit parchemin. Ainsi, vos premières potions seront nécessairement très simples afin de vous permettre de prendre en main les différentes manipulations à effectuer tout au long de la partie : récolter l’ingrédient, le trancher ou le broyer, mettre la préparation à cuire dans le chaudron au préalablement allumé avec quelques bûches, et enfin remplir une fiole du précieux breuvage.

L’ensemble des réalisations suivent sensiblement le même schéma, mais certains ingrédients se montrent plus délicats que d’autres à obtenir : citons pour exemple la queue de rat qui nécessite dans un premier temps de vous transformer en chat afin de chasser le petit rongeur, ou encore l’œil du marais qu’il convient d’attraper rapidement tandis qu’il pointe le bout de sa rétine. Les développeurs sont parvenus à insuffler à leur titre suffisamment d’originalités afin que le joueur ne s’y ennuie pas au fil des niveaux. Ainsi, vous y rencontrerez aussi quelques fantômes (qu’il va falloir mettre en bouteille !), ou encore des enfants transformés en lutins (assez généreux puisqu’ils vous offriront un ingrédient magique en échange d’une potion pour retrouver leur forme originelle !). Si les premiers niveaux se résument à de simples préparations réclamées par votre copain hibou, la partie devient de plus en plus fun au fil des heures, avec des villageois qui sortent de leur bâtisse pour vous botter les fesses si vous êtes trop lents, ou encore une sorcière aux sorts redondants, bien casse-bonbons. Bref, niveau richesse du contenu, Witchstastic est plutôt agréable… En revanche, il manque cruellement de niveaux : le tour du titre est vite fait ! 34, c’est très vite avalé… Quel dommage, nous en voulons encore !

Mes sorcières bien aimées

S’il peut devenir un peu monotone pour certains de jouer aux apprentis sorcières en solitaire (notre partie solo jusqu’au générique était très sympa !), le fun est assuré à plusieurs. Certains niveaux deviennent alors plus agréables puisqu’il n’est plus nécessaire de courir partout et à toute vitesse afin d’être sur tous les fronts au même moment. Nous songeons notamment à ces quelques niveaux où les plateformes sont mobiles avec, bien entendu, des ingrédients de part et d’autre…

Les parties en multi, jusqu’à 4 joueurs, en ligne (mais à condition d’avoir les contacts) ou sur le même canapé, sont facilitées grâce à un jeu de couleurs des sorcières de plus en plus fourni au fil de succès sur le titre. En effet, chaque potion remise à son propriétaire permet de remplir une jauge visible en bas de l’écran. Plus celle-ci se remplit, plus elle donnera lieu à la possibilité d’ouvrir d’autres niveaux, mais aussi d’obtenir quelques gemmes afin d’enrichir sa garde-robe. Accessible depuis n’importe quelle région, la maison de la sorcière est « the place to be » afin de pouvoir changer de tenue, de couvre-chef, ou encore de balai. De nombreuses personnalisations sont à débloquer !

Un look de sorcière

Witchtastic est fluide et agréable à jouer. Madame la sorcière vole par ci par là, en quête du bon ingrédient pour sa future potion. Le cadre de son travail est soigné, avec des représentations assez claires de ce qu’il lui faut concevoir, dans des lieux assez variés mais toujours peu nombreux.

En revanche, nous avons quelque fois été dérangés par un chevauchement des commandes : il est vivement recommandé de se remémorer de tête la composition de chacune des potions afin d’éviter les allers retours fastidieux. Mais avec notre petite tête… les derniers niveaux requièrent la composition de bon nombre de potions et nous avons parfois eu quelques difficultés à bien lire les recettes tandis que les parchemins se superposaient. Qui dit mauvais ingrédient, dit recette qui explose ! Et il faut alors tout recommencer… Lorsqu’il ne s’agit que de quelques feuilles à trancher, l’erreur est vite réparée… Mais dès qu’il est question d’aller attraper du fantôme ou une queue de rat, le chrono peut vite devenir stressant !

Faut-il craquer pour Witchtastic ?

Toutes celles et ceux qui sont friands de ce type de jeux s’amuseront tout particulièrement sur Witchtastic : nous avons pris grand plaisir à enchaîner les niveaux, à découvrir les nouveautés et à parfaire notre score. D’autant plus que le dernier niveau est assez costaud, mais parfaitement réalisable, même en solo. Néanmoins, vous allez un peu trop rapidement faire le tour du titre… Il est donc préférable d’attendre une petite baisse de prix pour se laisser tenter !

En effet, Witchtastic est actuellement disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 15 euros environ.

Le saviez-vous ?

S’il est bien connu que les chats noirs ont soufferts jadis de persécutions, leur mauvaise réputation a malheureusement perduré… Les chats noirs trouvent peu d’adoptants dans les refuges et souffrent toujours d’une image obscure qui n’a pas lieu d’être.

Conclusion 6.4 /10 Agréable et sans véritable fausse note, Witchtastic permet aux joueurs de s'initier à la confection rapide de potions dans des environnements de plus en plus hostiles. Fluide et assez fun, le titre est aussi jouissif en solo qu'en multi. Un seul gros bémol subsiste malheureusement : bien trop court, le titre peut rapidement se terminer et ne présente pas d'autre challenge si ce n'est l'amélioration de son score. Witchtastic est de fait un chouette petit jeu, qui a un goût de trop peu ! LES PLUS Bonne réalisation générale, avec des univers bien dessinés et des ambiances distinctes.

