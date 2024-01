Les jeux éducatifs, c’est comme jouer à la loterie. C’est tentant, très hasardeux, et nous nous en sortons la plupart du temps perdants. Tales of Mathasia est un jeu qui propose d’apprendre les mathématiques aux plus petits. Le jeu est développé par les Polonais de Pancake Games et édité par Ultimate Games, un éditeur habitué souvent aux pires surprises comme avec Aquarist, Lost Dream Darkness ou Demolish & Build: Classic. Qu’en est-il de Tales of Mathasia, disponible depuis le 19 octobre 2023 à huit euros sur le Nintendo eShop ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Tales of Mathasia.

Un jeu pour enfants pas traduit en français

Mettons d’entrée les choses en perspective. Tales of Mathasia est un jeu éducatif réservé à un public très jeune (CP – CE1) uniquement disponible en anglais. Le jeu est en plus étonnamment bavard et hormis si votre enfant maitrise déjà la langue de Shakespeare… passez votre chemin.

Nous écrivons donc notre test pour un public très restreint, celui des parents français qui auraient un enfant bilingue en anglais.

Tales of Mathasia est un jeu dans lequel un vilain moineau va venir gêner les habitants et corrompre leurs objets les plus chers. Fort heureusement, il existe une solution simple pour sauver le monde : les mathématiques.

Effectivement, quand vous comptez les objets corrompus, ces derniers semblent retourner à leur état normal… Nous allons devoir devenir des maîtres du comptage, des soustractions et des additions afin de sauver les habitants.

Le gameplay est plutôt simple et (presque) adapté aux enfants. Après une courte, mais concise explication sur les opérations mathématiques, nous allons devoir réaliser des exercices très répétitifs.

Chaque exercice repose sur le même concept. Il y a plusieurs opérations arithmétiques sous nos yeux et trois solutions possibles. Nous devons sélectionner une des réponses pour la mettre sur le calcul adéquat.

Nous n’avons parfois pas les solutions aux calculs à disposition, alors nous devons jeter les solutions à la poubelle et ces dernières nous donneront des additions et soustractions bonus à ajouter sur les termes pour obtenir une réponse qui nous plaît.

Nous avons un cœur entier et nous perdons des bouts de ce cœur à chaque erreur ou bien lorsque nous répondons trop lentement. Plus les niveaux avancent, plus la difficulté augmente avec de plus en plus de termes aux opérations.

Un seul exercice décliné sur vingt niveaux

Les exercices sont très répétitifs et au final ne sont pas très amusants pour un enfant. Au lieu de jouer avec les mathématiques, nous retrouvons tous les éléments qui rendent l’école contraignante pour certains enfants comme la limite de temps ou la complexité sans aucun lien concret sur lequel se rattacher.

Il existe des tonnes de façon de s’amuser en apprenant et les jeux mobiles l’ont bien compris. Tales of Mathasia possède quelques temps de retard et se contente du minimum. D’ailleurs, les dernières opérations sont très mal calibrées et nous nous retrouvons la plupart du temps avec une réponse qui ne convient à aucune des opérations et le vrai défi du jeu est de tomber sur la bonne solution (qui est générée aléatoirement) au bon moment.

Si nous rajoutons l’absence de traduction à ses défauts déjà rédhibitoires, il nous est impossible de recommander Tales of Mathasia. Pour huit euros, les carnets de vacances sont bien plus funs, complets et permettent de proposer des exercices variés et conçus réellement pour les enfants. Tales of Mathasia ne propose qu’une vingtaine de niveaux qui reposent tous sur le même principe.

Dans les points positifs, car il faut le noter tout de même, le jeu est entièrement tactile. Il est d’ailleurs bien plus agréable en mode portable qu’en mode docké. Les graphismes sont corrects même si nous notons que certains objets ne sont pas assez bien désignés et amènent de la confusion quand ils se chevauchent au moment du décompte. Là encore, nous sentons malheureusement que le jeu n’est pas vraiment pensé pour les enfants.

La bande-son est intéressante, le jeu est doublé (en anglais) même si pour des enfants qui viennent tout juste de sortir du CP, il aurait été préférable d’avoir un doublage même facultatif sur les nombres. Tales of Mathasia est parfois très bavard, peut-être même trop pour des enfants de cet âge.

Conclusion 3 /10 Tales of Mathasia est un jeu pour enfants qui n’est pas disponible en français. Ces exercices répétitifs, peu amusants et qui rappellent trop l’école ne sont pas à la hauteur du fameux carnet de vacances qui ne réjouit pourtant déjà pas les plus petits. Impossible dans ces conditions de vous recommander cette aventure éducative. LES PLUS Le jeu est tactile

