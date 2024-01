Hogwarts Legacy: L’héritage de Poudlard a été un énorme succès pour Warner Bros, mais nous avons maintenant une bien meilleure idée de l’ampleur du succès du jeu.

L’héritage de Poudlard est arrivé sur la plupart des plateformes en février 2023 et a connu un succès immédiat. Les possesseurs de Nintendo Switch ont dû attendre pour obtenir le jeu qui est finalement arrivé en novembre 2023.

Selon David Haddad, président de Warner Bros. Interactive Entertainment, Hogwarts Legacy a réussi à se vendre à 22 millions d’exemplaires en 2023. Ce chiffre inclut toutes les versions des jeux. De plus, nous avons appris que Hogwarts Legacy s’est écoulé à 2 millions d’exemplaires au cours du seul mois de décembre, ce qui signifie que le titre continue d’être un très grand succès près d’un an après son lancement initial.

Hogwarts Legacy sold a whooping 22 million units in 2023, WB announce

Big congrats, but it may possibly be too early to officially say it’s the “best-selling game of the year in the entire industry worldwide”

TOTK is at 19.5M as of Sep 31, so it could be close between the two pic.twitter.com/THFBTifWV0

