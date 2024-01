Comme toute console portable, surtout de nos jours, la Nintendo Switch a eu le droit à de nombreux jeux de golf et de mini-golf. Pour le mini-golf, c’est souvent adapté de jeu mobile sans ambition mais ça propose des petits jeux simplets au gameplay efficace. Aujourd’hui RedDeer.Games nous propose de découvrir nGolf sur l’eShop notre console hybride qui a pour particularité d’être assez cher : 21€99.

Et le premier constat une fois nGolf allumé, c’est que le jeu est assez vilain graphiquement et propose beaucoup d’aliasing malgré la simplicité de ce qui est affiché sur notre écran. La présentation générale de l’opus est sommaire, digne d’un jeu smartphone bas de gamme. Le jeu est en français mais traduit avec le « cul ». Nous avons mis cinq minutes à comprendre, dans le menu principal, ce que voulait dire l’option « Dos ». En fait c’est « back » qui se traduit normalement par « précédent » chez nous, mais qui veut aussi dire le dos. Sur un jeu de minigolf sans histoire, c’est dire la flemme monstrueuse de traduire correctement.

Une fois passé ce côté un peu abrupt d’nGolf, concentrons-nous sur le gameplay, le principal sur ce type de jeu. Manette en main, c’est aussi la cata. La gestion de la puissance au stick gauche est très approximative. La visée est encore pire via le joystick droit. On se retrouve donc à essayer de viser sans taper comme un bourrin. Et encore, ce n’est pas trop grave car on a ici le droit à une « bonne idée » :

Le trou de fin de chaque parcours semble alimenté et dès que la balle s’en approche, le jeu considère que c’est la fin du niveau. C’est de la triche qui annihile tout plaisir de jeu, mais vu la précision de celui-ci, c’est inévitable. Les développeurs ont dû l’ajouter à la fin car le jeu était injouable de base. Le pire, c’est que souvent il ne s’enclenche pas, sans aucune raison. Et parfois il s’enclenche très loin du trou… Encore une partie du jeu loupée.

De plus, la courbe de difficulté semble absente ou random, aussi crédible que les émissions de Julien Courbet. On se rend de plus en plus compte que le jeu vaut 2€99 de base, et qu’il est vendu à prix d’or. Rien ne justifie cette arnaque. Petit bonus, le monde 9 et le monde 10 sont en DLC sur PC, pas sur la version Switch, et même pas disponible au lancement sur nos consoles.

La déco est générique, standard, mais passable. La musique d’ascenseur, elle, rend fou. Surtout la musique clichée du monde jardin japonais qui est une musique chinoise… Après ce n’est pas bien grave car on ne la supporte pas longtemps. La durée de vie est proche de l’heure de jeu si l’on vise le 100%, 30 minutes si on termine simplement le jeu (80% sur le premier rush), sans les deux DLC, à 22€, c’est un scandale.

Dans nGolf, les collectables ne servent à rien à part pour le 100% qui n’apporte rien, tout comme le Par (c’est dommage pour un jeu de golf). En plus, même si on veut jouer fictivement le par, on peut relancer le niveau autant de fois qu’on veut et remettre le Par à 0. Youhou, le challenge.

Pour ceux qui ne le savent pas, au mini-golf, la notion de « par » est un terme utilisé pour désigner le nombre de coups qu’un joueur devrait théoriquement utiliser pour terminer un trou. C’est un standard qui indique combien de frappes sont prévues pour amener la balle du point de départ jusqu’au trou.

Si un trou a un « par 3 », cela signifie que le joueur est censé mettre la balle dans le trou en trois coups.

Réaliser le trou en exactement trois coups est considéré comme atteindre le « par ».

Si le joueur réussit à mettre la balle dans le trou en moins de coups que le par (par exemple, en deux coups sur un par 3), on dit qu’il a fait un « birdie » ou un « eagle », selon le nombre de coups en dessous du par.

À l’inverse, si le joueur utilise plus de coups que le par, on parle de « bogey » (un coup de plus), « double bogey » (deux coups de plus), etc.

Le par pour chaque trou est déterminé par la longueur et la difficulté du trou. Au mini-golf, où les parcours sont généralement plus courts et plus simples que dans le golf traditionnel, les trous ont souvent un par de 2, 3 ou 4. Le total des pars de tous les trous donne le « par du parcours », qui est le nombre total de coups dans lequel le parcours devrait idéalement être complété.

Conclusion 1.9 /10 nGolf est un jeu générique, comme beaucoup de jeux de mini-golf sur Nintendo Switch. Il ressemble à beaucoup de ceux qui ont été portés depuis le mobile, mais à 21,99€ pour moins d’une heure de jeu (35 minutes), et moins de 3 minutes de fun. L’addiction est salée. LES PLUS Le jeu se termine vite LES MOINS Graphismes aux fraises, maniabilité aux framboises

Graphismes aux fraises, maniabilité aux framboises 22€ les 30 minutes

22€ les 30 minutes On cherche le plaisir de jeu

On cherche le plaisir de jeu Toutes les bonnes idées sont ratées Détail de la note Graphismes 0

Bande-son 0

Gameplay 0

Prise en main 0

Prix 0

Originalité 0

Durée de vie 0

Fun 0