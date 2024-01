Bussy Saint Martin, Saint-Ouen, France – 10 janvier 2024 : Red Art Games, East Asia Soft, le développeur indépendant Panda Indie Studio et Just For Games sont ravis d’annoncer l’arrivée au troisième trimestre 2024 de Bullet Hell Collection Vol. 1 sur Nintendo Switch, compilation réunissant trois grands Shoot’Em Up remplis d’action et de tir.

Préparez-vous à exploser tout ce qui se trouve sur votre chemin avec cette superbe compilation de 3 Shoot’Em Up créés par Panda Indie Studio : Void Gore, Project Starship et Z-Warp.

Cette édition physique inclut en bonus un poster illustré des artworks des trois jeux !

À propos de Bullet Hell Collection Vol. 1 :

Project Starship

Un jeu d’arcade avec des mécanismes aléatoires. Aucun affrontement ne sera jamais le même. Qui serez-vous ? Garret ou Gwen ? Sauverez-vous le monde du puissant Cthulhu ? Guidez votre héros à travers des tempêtes de balles, défiez des démons et des dieux, dans un combat épique et plein d’adrénaline contre l’inconnu, où tout est sombre et arcanique. Allez plus loin, trouvez l’œil caché que tout surveille.

Void Gore

Les créateurs de Project Starship nous offrent une nouvelle expérience cauchemardesque de shoot’em up en arcade. Void Gore vous met dans la peau d’un as du pilotage qui descend dans les niveaux de l’enfer et s’enrichit au passage. Gagnez des pièces en éliminant des horreurs surnaturelles dans un style à défilement vertical palpitant, puis dépensez-les pour acheter des améliorations afin de rester en vie et de prouver vos compétences dans les classements en ligne !

Survivez à des vagues d’ennemis pour atteindre la strate suivante de violence et de désespoir, récupérez des bonus, affrontez des ennemis de plus en plus coriaces et multipliez votre score en enchaînant les meurtres. Survivez le plus longtemps possible et prouvez vos talents de pilote ultime. Après tout, ce n’est qu’une simulation… or est-ce vraiment le cas ?

Z-Warp

En l’an 21XX, un vaisseau capable de déformer l’espace-temps a été construit et lancé, avant d’être perdu dans les profondeurs inconnues de l’espace lors de son voyage inaugural. Lorsqu’un signal de détresse est reçu, c’est à vous, le pilote le plus accompli de la Z-Division, qu’il incombe de retrouver le vaisseau expérimental et de récupérer sa boîte noire pour l’examiner. Cette mission vous mènera dans un royaume infernal où vous devrez survivre à des vagues d’ennemis diaboliques si vous espérez revenir vivant et victorieux !

Z-Warp est un shoot’em up vertical intense présenté dans un style pixel art rétro, avec une action frénétique inspirée de l’arcade où les blasters, les bombes et les spéciaux KILLER sont vos seuls alliés. Abattez des ennemis démoniaques qui tentent de submerger votre vaisseau avec des salves d’enfer et renversez le cours de la bataille en chargeant votre arme KILLER capable d’anéantir instantanément tout ce qui se trouve dans un rayon étroit autour de votre vaisseau ! Affrontez des boss abominables et tentez d’obtenir les meilleurs scores dans les modes Histoire ou Sans fin.