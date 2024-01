Vous incarnez une jeune sorcière, Gwen qui débarque à l’école de sorcellerie. Elle veut devenir la meilleure sorcière du monde. Cependant, vous arrivez au mauvais moment car « le mal » s’est invité dans l’école et empêche sa fête de bienvenue. Il a été édité par Flynn’s Arcade. The Legend of Gwen est vendu sur l’eShop au prix de 19,99€ et il est proposé totalement traduit en français.

Bienvenue à l’école des sorciers

Malgré la sortie d’un jeu dont le sujet est la célèbre école de magie de Poudlard, Flynn’s Arcade a décidé de surfer sur la vague magique en sortant son opus le 16 février 2023 avec The Legend of Gwen.

Dans cette aventure, vous allez devoir parcourir des niveaux aux mécaniques diverses et variées dans lesquels vous allez devoir collecter des étoiles au nombre de 5 en général. Vous allez aussi devoir éliminer un certain nombre d’ennemis à l’aide de votre baguette ou en leur sautant dessus (attention à bien gérer votre saut sinon vous pourriez bien mourir sans le vouloir mais nous y reviendrons plus tard). Enfin, vous pourrez débloquer un coffre qui vous amènera une graine. Celle-ci vous sera utile par la suite. Vous aurez pour cela un temps imparti de 4 minutes pour venir à bout de chaque niveau.

Chaque niveau apporte son lot de mécaniques propres. Dans le premier niveau, vous vous familiarisez avec les sauts et doubles sauts. Vous devez évoluer sur des plateformes en gérant bien vos différents sauts.

Ensuite vous apprenez à vous servir de votre baguette. Elle vous permettra d’éliminer les différents monstres qui peuplent les niveaux sans avoir à s’approcher d’eux ce qui est plus prudent. Puis, vous apprenez à faire un déplacement furtif qui permet d’atteindre les plateformes de manière un peu plus aisée.

Vous aurez un total de 8 mondes à parcourir qui contiennent chacun 5 niveaux ce qui promet une durée de vie correcte compte tenu du prix d’achat.

Jeu présenté comme étant difficile…

Sur le Nintendo eShop, The Legend of Gwen est qualifié de difficile.

De prime abord, la prise en main de base du jeu est facile. Cependant, par la suite, il va falloir arriver à apprivoiser l’usage de la caméra qu’il faudra tourner dans le bon sens afin de pouvoir réaliser le niveau plus facilement. Les sauts devront être parfaits, sans quoi, vous finirez dans les abysses ou bien explosés par les différentes créatures. Étant donné que vous avez un nombre limité de tentatives, au-delà de 4 morts vous devrez recommencer le niveau depuis le début et retrouver tous les collectables que vous aviez pu récupérer.

Il vous faudra donc vous entraîner à plusieurs reprises pour arriver à finir les niveaux à 100%. Il faudra apprivoiser les plateformes tournantes, gérer les obstacles et les monstres qui joncheront votre chemin.

La difficulté réside aussi dans le fait que les checkpoints sont achetables contre 500 diamants bleus qui sont plutôt longs à collecter. À chaque mort, vous devez donc recommencer le niveau depuis le tout début sans que votre temps ne soit remis à zéro. Cela pourra être très très frustrant au cours du jeu et même nous amener à vouloir le laisser de côté. Nous n’avons pas de cœurs ou autres éléments laissant le droit à une petite erreur de parcours. La moindre touche d’un monstre ou le moindre faux pas sera fatal et entraînera le retour au début du niveau.

Graphismes et maniabilité

Les graphismes colorés sont plutôt attrayants dans un premier temps. Cependant, la visibilité d’une sorte de quadrillage sur lequel ont été construits les différents niveaux gâche un peu l’aspect visuel du jeu. De plus, quelques touffes d’herbes se baladeront par endroits sans pour autant donner un aspect graphique recherché.

Revenons sur le souci de maniabilité. Dans The Legend of Gwen, notre personnage est très pataud, difficile à faire bouger. Les sauts ne sont pas toujours bien calibrés. Vous pourrez donc vous retrouver parfois dans le vide en ayant effectué les mêmes sauts que lors du précédent essai. D’autre part, il y a un gros problème de gestion de la perspective notamment dans les phases où l’on doit tirer vers les cibles pour débloquer les coffres. Elles sont parfois juste en face de nous mais nous les percevons bien au-dessus. Il en va de même pour certains mécanismes que nous percevons au-dessus et qui se trouvent en fait juste à notre hauteur.

Cela a gâché un peu l’expérience de jeu car vous devez faire plusieurs tentatives pour arriver à réaliser la tâche et cela vous fait perdre de votre précieux temps qui est limité rappelons-le.

D’autre part, le jeu n’est pas du tout adapté à des personnes ayant des soucis de vue. En effet, certains éléments sont difficiles à trouver car ils sont cachés par des éléments du décor. Dans un autre niveau, le niveau de luminosité étant tellement faible que l’on perçoit les différents éléments de manière très difficile. Cela complique la réalisation du niveau et ne rend pas l’expérience de jeu agréable.

Le principe du die and retry

Malgré le côté très frustrant de The Legend of Gwen, nous pouvons souligner que les chargements pour le retour au début du niveau sont quasiment instantanés. Les chargements des nouveaux niveaux sont assez courts aussi. Malgré ces points positifs le jeu n’en reste pas moins très difficile d’accès et rapidement mis de côté car impossible d’avancer ne serait-ce que d’un niveau par session de jeu.

Conclusion 6.4 /10 Ce jeu est attrayant au premier regard par son histoire originale et ses mécaniques proposées. Cependant, la difficulté très (trop) élevée, la gestion difficile de la caméra et de la perspective ainsi que les différents soucis liés à la maniabilité rendent le titre peu agréable à faire. Le jeu semble prometteur avec des mécaniques peu utilisées dans les jeux de ce type mais il aurait besoin de quelques améliorations pour nous permettre une belle expérience vidéoludique. Malgré le PEGI 7 ce qui sous-entend que ce jeu sera accessible à un jeune public, celui-ci s’adressera donc davantage à des joueurs aguerris qu’à des débutants ou des enfants malgré les graphismes colorés et plutôt enfantins. Il faudra faire preuve d’une grande persévérance pour profiter pleinement du jeu. LES PLUS Des mécaniques de jeu intéressantes

Des mécaniques de jeu intéressantes Une histoire originale et qui attire LES MOINS Difficulté très (trop) élevée

Difficulté très (trop) élevée Maniabilité parfois hasardeuse

Maniabilité parfois hasardeuse Gestion de la perspective et de la caméra laborieuse Détail de la note Gameplay 0

Originalité 0

Scénario 0

Durée de vie / Prix 0

Difficulté 0