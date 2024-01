La mise à jour gratuite sera disponible sur toutes les plateformes

Le X janvier 2024 — Melbourne, Australie — Le studio indépendant Jump Over the Age et l’éditeur de jeux narratifs Fellow Traveller sont heureux d’annoncer que CITIZEN SLEEPER sera disponible en version française le 1ᵉʳ février sur PC, Nintendo Switch, PlayStation et Xbox (dont le Xbox Game Pass).

Rendre le jeu disponible en français est un objectif de longue date pour l’équipe puisque le jeu bénéficie du coup de crayon du dessinateur français de BD multirécompensé Guillaume Singelin, à l’origine du design des personnages. « CITIZEN SLEEPER possède une histoire et des personnages fabuleux et subtilement écrits par Gareth. Je suis super heureux que le public français puisse enfin profiter de cette expérience dans les meilleures conditions » déclare d’ailleurs ce dernier.

Depuis sa sortie en 2022, CITIZEN SLEEPER a reçu un accueil incroyable de la part des joueurs et des joueuses, avec plus d’un demi-million de joueurs la première année, mais aussi des critiques, avec 12 nominations à des prix prestigieux, dont les Game Awards, les BAFTAs et les IGF Awards. Le jeu a aussi figuré dans de nombreux tops de l’année 2022 de médias comme Kotaku, The Gamer, Polygon ou encore Les Inrocks. En juin 2023, Jump Over the Age et Fellow Traveller ont annoncé qu’une suite, CITIZEN SLEEPER 2: STARWARD VECTOR, était en cours de développement.

« Le processus de traduction du jeu dans une nouvelle langue a toujours représenté un effort considérable pour une langue, et cette fois, nous en avons ajouté trois », a déclaré Gareth Damian Martin, créateur de CITIZEN SLEEPER. Le jeu sera également disponible en japonais et chinois simplifié, en plus du français.

« Avec les trois DLC, nous avions maintenant près de 180 000 mots à traduire, et au-delà de la quantité de travail que cela représente, nous avions besoin d’une équipe de localisation expérimentée qui comprenait et pouvait retranscrire les subtilités et les nuances du jeu. Je suis très satisfait du résultat final et impatient de voir un nouveau public découvrir la vie sur l’Œil d’Erlin ».

Le jeu a été traduit par Eric Holweck, Bérangère Holweck, Jonathan Pierre, Pierre Quelquejeu et Samantha Germaneau de chez RiotLoc (qui ont tous les cinq par ailleurs travaillé sur la traduction de Baldur’s Gate 3).

CITIZEN SLEEPER est un jeu de rôle narratif inspiré des jeux de rôle sur table qui se déroule sur l’Œil d’Erlin, une station spatiale en ruine qui abrite des milliers de personnes tentant de survivre en marge d’une société capitaliste interstellaire. Vous incarnez un dormeur, une conscience humaine numérisée dans un corps artificiel, appartenant à une corporation qui veut vous récupérer. Au sein de la communauté colorée de l’Œil, vous devez nouer des amitiés, gagner votre vie et naviguer entre les factions de cette étrange métropole, afin de survivre jusqu’au prochain cycle.

CITIZEN SLEEPER bénéficie actuellement d’une note « très positive » de 94 % sur Steam (sur plus de 3 800 avis), et est recommandé par 98 % des critiques sur OpenCritics. Il est disponible sur Nintendo Switch, PC, Mac, PlayStation et Xbox, y compris le Xbox Game Pass. La traduction française sera disponible sur toutes les plateformes dès le 1ᵉʳ février.