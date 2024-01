Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes des deux dernières semaines (du 18 au 31 décembre 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Super Mario Bros. Wonder a réussi à conserver la première place sur les deux semaines. La dernière aventure du plombier a réussi à écouler 221 738 exemplaires supplémentaires entre le 18 et le 31 décembre 2023, ce qui lui permet de devancer aisément une exclusivité japonaise : Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru ! qui remporte la médaille d’argent. Nintendo a dominé la concurrence, Marvel’s Spider-Man 2 étant le seul titre non-Switch à se classer parmi les dix premiers. Pikmin 4 continue de démontrer sa longévité en se classant à la troisième place avec 78 589 exemplaires vendus.

01./00. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 221.738 / 1.549.401

02./00. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) – 192.620 / 795.681

03./00. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 78.589 / 1.119.027

04./00. [NSW] Dragon Quest Monsters: The Dark Prince # <RPG> (Square Enix) {2023.12.01} (¥6.980) – 77.035 / 510.477

05./00. [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 # <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2023.10.20} (¥8.164) – 53.238 / 166.731

06./00. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 46.452 / 5.631.598

07./00. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 38.472 / 3.394.222

08./00. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 38.005 / 5.400.275

09./00. [NSW] WarioWare: Move It! <ETC> (Nintendo) {2023.11.03} (¥4.980) – 37.147 / 141.554

10./00. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 35.679 / 5.246.363

La Switch OLED a réussi à prendre une avance confortable au cours des deux dernières semaines de l’année 2023. La console hybride de Nintendo a enregistré 107 928 ventes supplémentaires, ce qui lui permet de devancer de manière impressionnante la PS5, qui s’est contentée d’un score tout à fait respectable de 72 207. En combinant tous les modèles de la Switch, Nintendo obtient un chiffre impressionnant de 168 866 consoles vendues à la fin de l’année.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 168.866 | | 277.248 | 4.062.609 | 113.692 | 31.786.656 | | PS5 # | 81.943 | | 114.975 | 2.587.468 | 46.156 | 4.964.857 | | XBS # | 1.159 | | 1.831 | 141.712 | 722 | 540.107 | | PS4 # | 1.119 | | 5.291 | 73.292 | 2.130 | 9.491.059 | | 3DS # | 34 | | 556 | 3.033 | 318 | 24.600.930 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 253.121 | | 399.901 | 6.868.114 | 163.018 | 72.576.353 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 72.207 | | 100.824 | 2.238.225 | 41.472 | 4.298.170 | | PS5DE | 9.736 | | 14.151 | 349.243 | 4.684 | 666.687 | | XBS X | 554 | | 448 | 72.573 | 117 | 244.984 | | XBS S | 605 | | 1.383 | 69.139 | 605 | 295.123 | |NSWOLED| 107.928 | | 147.578 | 2.856.146 | 63.603 | 6.428.158 | | NSW L | 31.547 | | 59.780 | 570.380 | 22.629 | 5.674.074 | | NSW | 29.391 | | 69.890 | 636.083 | 27.460 | 19.684.424 | | PS4 | 1.119 | | 5.291 | 73.292 | 2.130 | 7.915.336 | |n-2DSLL| 34 | | 556 | 3.033 | 318 | 1.205.985 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+