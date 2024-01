Ai Shark (anciennement connu sous le nom de GameShark) vient peut-être d’annoncer que la Nintendo Switch 2 sortira en septembre 2024.

L’entreprise a mentionné qu’elle se relançait en raison de « Le lancement officiel est prévu pour coïncider avec la Nintendo Switch 2 en septembre 2024. » Nintendo n’a pas encore annoncé son successeur à la Nintendo Switch, et encore moins une date de sortie. Si la console est prévue pour être lancée à ce moment-là comme l’affirme Ai Shark, alors une révélation complète ne devrait pas être trop éloignée.

« Altec Lansing, le leader mondial de l’électronique audio, annonce aujourd’hui son rôle de premier licencié du logiciel de jeu de pointe d’Ai Shark. Anciennement connu sous le nom de GameShark, Ai Shark s’apprête à redéfinir le paysage des jeux grâce à sa technologie révolutionnaire améliorée par l’IA. Ce logiciel de jeu innovant devrait marquer un grand pas en avant dans l’expérience de jeu, en améliorant la jouabilité pour les utilisateurs débutants. Le lancement officiel est prévu pour coïncider avec la Nintendo Switch 2 en septembre 2024. »

GameShark est un dispositif de triche utilisé dans les jeux vidéo, permettant aux joueurs de modifier divers aspects d’un jeu pour en faciliter la progression ou débloquer des fonctionnalités cachées Ces dispositifs prennent la forme de cartouches ou de logiciels qui s’insèrent entre le jeu et la console, ou s’exécutent sur un ordinateur pour altérer le fonctionnement normal du jeu En entrant des codes spécifiques, les joueurs peuvent accéder à des avantages comme des vies illimitées, des munitions infinies, des niveaux débloqués, ou même des fonctionnalités bizarres et amusantes qui ne sont pas prévues par les développeurs

GameShark était particulièrement populaire dans les années 90 et au début des années 2000, avec des versions disponibles pour la plupart des grandes consoles de l’époque, y compris la PlayStation, la Nintendo 64 et diverses consoles portables Son utilisation a souvent été considérée comme controversée, surtout en multijoueur, car elle peut donner un avantage injuste à certains joueurs et perturber l’équilibre du jeu

Avec l’avènement des systèmes de jeu en ligne et des consoles plus modernes dotées de mesures de sécurité renforcées, l’utilisation de dispositifs tels que GameShark a considérablement diminué De nos jours, les développeurs intègrent souvent directement dans les jeux des options de triche ou des modes de jeu alternatifs pour ceux qui souhaitent vivre une expérience de jeu moins conventionnelle ou plus accessible.