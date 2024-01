Grâce à PQube et Mages, nous avons une date de sortie pour Konosuba : God’s Blessing on This Wonderful World ! Love for These Clothes of Desire ! en Occident. Les fans d’Amérique du Nord et d’Europe pourront mettre la main dessus à partir du 8 février 2024 sur Nintendo Switch.

« Konosuba: God’s Blessing on This Wonderful World! Love for These Clothes of Desire! » est un jeu vidéo basé sur la célèbre série de light novels et d’anime « Konosuba » Le jeu, comme l’anime et les livres, se déroule dans un monde fantastique où le personnage principal, Kazuma Satō, un adolescent réincarné, vit des aventures avec un groupe de compagnons excentriques et souvent maladroits

Le jeu suit généralement le même ton humoristique et les mêmes thèmes d’aventure que ceux trouvés dans l’anime et les light novels, offrant aux fans une extension interactive de l’univers « Konosuba » Les joueurs peuvent s’attendre à rencontrer des personnages familiers de la série, à vivre des histoires parallèles, et à participer à des quêtes et des batailles qui reflètent l’esprit léger et comique de « Konosuba »