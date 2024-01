Le 11 janvier 2024 – Le développeur historico-facétieux Nerial et ses fans inconditionnels de Devolver Digital annoncent la sortie de Reigns: Three Kingdoms, aujourd’hui sur Steam et Nintendo Switch au prix de 2.99€ ! Inspiré par la fresque littéraire Les Trois Royaumes et auparavant disponible en exclusivité sur Netflix, le cinquième épisode de la série à succès – récompensée à de nombreuses reprises – vous plonge dans les dernières années mouvementées de la dynastie Han.

Reigns: Three Kingdoms développe les principes explorés dans les précédents jeux Reigns avec un système de combat original qui ajoute une nouvelle couche tactique au concept de base. Explorez les différentes factions, batailles et héros de cette histoire épique sans oublier de négocier avec vos rivaux, de renforcer vos alliances, de corrompre vos ennemis et de recruter de nouveaux soldats pour défendre vos couleurs !

Vous débutez en tant que simple mendiant : il faudra gravir l’échelle sociale jusqu’à prendre le contrôle de l’une des 14 régions de Chine, à une époque où le pouvoir centralisé de l’Empire se désagrège complètement. Pour unifier les factions belligérantes, il vous faudra embrasser la tournure métaphysique des événements et accepter la course contre-la-montre furieuse qui s’intensifie à chaque nouveau choix. Vos actes ont des conséquences sur l’histoire autant que sur l’Histoire !

Reigns: Three Kingdoms, en bref :

Une aventure narrative originale qui s’étale sur plus de 1500 variations de cartes et plus de 100 personnages hauts en couleur.

Le concept génial de Reigns s’offre une nouvelle dimension avec un système de combat passionnant, jouable contre l’IA dans le mode histoire ainsi qu’en JcJ asynchrone.

Les dizaines de quêtes différentes disposent chacune de leur arc dédié, de personnages et héros à recruter, de gens à marier et d’enfants à élever.