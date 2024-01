Dans le cadre de sa toute première Shmup Week, Red Art Games est heureux d’annoncer que des copies physiques de Triggerheart EXELICA sortiront sur les consoles Nintendo Switch occidentales en 2024. Triggerheart EXELICA est la version la plus récente et la plus complète du légendaire Shoot ’em Up japonais sorti dans les salles d’arcade japonaises en 2006. Cette prochaine version occidentale de Triggerheart EXELICA sera la première à bénéficier d’une sortie physique officielle en Occident. En Occident, Triggerheart EXELICA recevra des versions physiques Nintendo Switch classées ESRB et PEGI. En Europe, le jeu sera distribué par Red Art Games, tandis que Video Games Plus s’occupera de sa version nord-américaine.

La version Nintendo Switch de Triggerheart EXELICA comprend :

Modes Histoire, Arcade, Arrangement et Entraînement

Trois personnages jouables (Exelica, Cruelty, Fainear)

Jouez tout en écoutant les versions originales ou arrangées de la bande originale

Classements Internet

Doublage japonais en mode Tate

Langues prises en charge : anglais, français, italien, allemand, espagnol

« Triggerheart Exelica » est un jeu vidéo de type shoot ’em up vertical développé par Warashi, initialement sorti sur les systèmes d’arcade SEGA NAOMI en 2006 avant d’être adapté pour d’autres plateformes comme la Dreamcast et la Xbox 360 Dans ce jeu, les joueurs contrôlent un des deux vaisseaux anthropomorphiques, Exelica ou Crueltear, chacun ayant ses propres caractéristiques de tir et de mouvement

Le gameplay de « Triggerheart Exelica » se distingue par son système d’ancrage unique, permettant aux joueurs de capturer et de lancer des ennemis pour attaquer ou se défendre, ajoutant une dimension stratégique aux combats traditionnels de shoot ’em up L’objectif principal est de traverser les niveaux en éliminant des vagues d’ennemis et en affrontant des boss difficiles à la fin de chaque stage.

Historique des sorties du jeu:

NAOMI – Mai 2006 (Japon)

Dreamcast – 22 février 2007 (Japon)

Xbox 360 – 27 février 2008

i-mode – 1er décembre 2008 (Japon)

PlayStation 2 – 26 mars 2009 (Japon)

Switch – 14 décembre 2023 (Japon) | 2024 (Europe)