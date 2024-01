La rumeur d’hier était donc plutôt fiable, Golden Sun & Golden Sun: The Lost Age arrive la semaine prochaine, le 17 janvier, sur le Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Golden Sun est sorti à l’origine sur la Game Boy Advance en 2001. Il a été suivi par Golden Sun : The Lost Age en 2003.

Golden Sun

Les forces du mal envahissent le monde et tentent de percer le secret oublié de l’Alchimie. À présent, le destin de l’humanité ne tient qu’à un fil. Ramenez la paix dans le monde à l’aide de vos armes, de votre magie psynergie, de vos fidèles compagnons et des créatures issues des éléments. Golden Sun est un jeu de rôle épique à l’histoire palpitante se déroulant dans un vaste monde. Rassemblez les Djinn élémentaires du feu, de l’eau, du vent et de la terre et combinez-les de multiples façons pour obtenir d’incroyables effets magiques.

Golden Sun est un jeu de rôle développé par Camelot Software Planning et publié par Nintendo, sorti en 2001 sur Game Boy Advance Ce jeu a été salué pour sa réalisation technique impressionnante, notamment ses graphismes avancés pour l’époque et sa bande sonore mémorable L’histoire de « Golden Sun » se déroule dans le monde fictif de Weyard, et suit les aventures d’un jeune adepte de la magie nommé Isaac et de ses compagnons dans leur quête pour empêcher la libération d’une force mystique destructrice connue sous le nom d’Alchimie.

Le gameplay de Golden Sun combine des éléments de puzzle traditionnels des RPG avec des combats au tour par tour, et introduit un système unique de « Djinns » Ces créatures magiques peuvent être collectées et utilisées pour améliorer les capacités des personnages et invoquer des esprits puissants au combat Le jeu est également connu pour son histoire riche et ses personnages bien développés.

~~

Golden Sun: The Lost Age

Dans cette suite du célèbre RPG sur Game Boy Advance, Golden Sun: The Lost Age*, retournez dans le monde de Weyard et découvrez une toute autre facette de l’histoire. Accompagnez Felix et son équipe, accomplissez les missions pour rétablir l’alchimie dans le monde, une catastrophe que les personnages du jeu original avaient essayé d’empêcher. Avec une bande de nouveaux aventuriers, lancez des invocations grâce aux puissants djinn élémentaires spirituels. De plus, si vous avez terminé Golden Sun, vous pouvez transférer vos données avec un mot de passe pour débloquer des objets, des statistiques et bien plus encore !

Golden Sun: L’Âge Perdu est la suite directe du jeu de rôle Golden Sun, développé par Camelot Software Planning et publié par Nintendo pour la Game Boy Advance Cette suite, sortie en 2002, continue l’histoire complexe et les aventures magiques commencées dans le premier jeu, mais avec de nouveaux personnages principaux, Felix et Jenna, qui étaient des personnages secondaires dans le premier opus L’histoire deGolden Sun: L’Âge Perdu se déroule parallèlement aux événements du premier jeu, offrant une perspective différente sur l’histoire globale Le gameplay reste fidèle à l’original, avec des combats au tour par tour et des énigmes basées sur l’utilisation de la psynergie, une forme de magie qui interagit avec l’environnement Le système de Djinns, permettant aux joueurs de personnaliser les capacités de leurs personnages, est également élargi avec de nouveaux Djinns à collecter.

