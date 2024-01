SEGA a confirmé le mois dernier que Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage et Crazy Taxi allaient tous revenir avec un nouveau jeu. Cependant, SEGA a également laissé entendre que son initiative « Power Surge » ne s’arrêterait pas là, avec d’autres IPs qui devraient également recevoir de nouveaux jeux.

C’est pourquoi les spéculations vont bon train sur ce que SEGA a en réserve pour l’avenir. Insider Gaming rapporte que nous n’avons vu que la moitié des renouvellements d’IP de jeux qui ont été autorisés par SEGA entre 2020 et 2021. Il y en a cinq autres qui n’ont pas encore été annoncés. Insider Gaming indique que, selon ses sources, Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion et Sakura Taisen auront également droit à de nouveaux jeux. Tout comme les jeux déjà annoncés, ces trois jeux en sont aux premiers stades de développement.

Quant aux deux autres jeux, Insider Gaming n’a pas été en mesure de vérifier de quoi il s’agit, au hasard : House of the Dead, Alex Kidd, After Burner, OutRun, Super Monkey Ball, Altered Beast ou Chameleon.

Source