L’année dernière, City Connection a annoncé WiZmans World Re:Try, une version remastérisée du RPG au tour par tour de 2009. La société vient de confirmer qu’elle le mettra sur Switch. La sortie est prévue pour le 30 mai 2024 au Japon.

WiZmans World Re:Try sera vendu à la fois physiquement et numériquement sur l’eShop Nintendo Switch au Japon. Une édition limitée est prévue, comprenant la bande originale, un code de téléchargement pour la bande originale de WiZmans World Re:Try et WiZmans World, ainsi qu’un livre d’artwork.

En tant que sorcier, utilisez vos pouvoirs magiques, absorbez l’ennemi et faites évoluer vos trois homoncules pour gagner. Découvrez une histoire fantastique qui évolue en fonction de vos choix.

L’histoire d’un sorcier voyageur qui se bat pour l’espoir

La ville de Wizarest a été coupée de toute communication avec le monde extérieur. Ceux qui se sont réveillés ont oublié qui ils sont, qui sont leurs voisins, et vivent sans aucun souvenir de leur passé. La seule chose qu’ils connaissent est le danger des donjons qui entourent la ville, les monstres qui les habitent et la magie dont ils ont besoin pour les contrer.

Depuis des années, les citoyens tentent de s’orienter dans les donjons, mais en vain. Et 100 ans plus tard, aucune sortie n’a été trouvée. Aujourd’hui, un nouveau sorcier se rend dans les donjons pour défier les monstres…

Découvrez un jeu au tour par tour où les attaques en chaîne et les attributs sont la clé de la victoire.

Les combats de ce jeu sont simples mais profonds, et chaque tour est crucial ! Utilisez pleinement la ligne de temps au-dessus de l’écran pour élaborer votre stratégie. Lisez les PV de l’ennemi, l’ordre d’attaque, le statut de chacun et cherchez le moyen le plus efficace de remporter la bataille.

L’eau est plus forte que le feu. Le feu est plus fort que le vent. Le vent est plus fort que la terre. La Terre est plus forte que l’Eau. Gardez cela à l’esprit et utilisez les meilleures attaques pour contrer l’ennemi. Utilisez des attaques en chaîne pour tuer l’ennemi rapidement. Les effets bonus augmentent les dégâts et les statistiques, renforçant ainsi vos capacités offensives.

Améliorez votre fête avec Anima Fusion

Le joueur et ses trois homoncules – à première vue, ils ressemblent à des fées. Ils ont le pouvoir de soulager les âmes des monstres vaincus et peuvent fusionner avec elles grâce à l' »Anima Fusion ». Grâce à l’Anima Fusion, ils peuvent utiliser les statistiques, le statut, les compétences et l’apparence d’un monstre vaincu. Adoptez des capacités de monstre plus puissantes, héritez de compétences et créez votre propre gardien puissant.

Qu’est-ce que WiZmans World ?

Jaleco, connu pour avoir sorti des jeux jusqu’en 2000, a sorti ce RPG en 2009 sur consoles portables. Le jeu présente des graphismes en pointillés bien dessinés et un niveau de difficulté simple mais difficile, ce qui lui a valu les éloges des fans de RPG.

Dans ce remaster, les graphismes ont été revus, la musique de fond a été réarrangée, une nouvelle musique de fond a été ajoutée (toutes les musiques de fond ont été refaites par soLi), et l’interface utilisateur et la jouabilité ont été optimisées. Découvrez une nouvelle version du jeu avec le même charme que la version originale.