Un Pokémon lié au passé de Septentria se faisait passer pour un objet de décoration dans un magasin.

Londres, Royaume-Uni, le 15 janvier 2024. The Pokémon Company International a révélé aujourd’hui l’existence de Pêchaminus, le Pokémon Emprise. Ce Pokémon fabuleux récemment découvert peut désormais être aperçu dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro, le contenu additionnel pour Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet.

Direction Septentria avec une Baie Pêcha Fabuleuse

L’épilogue du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro est maintenant disponible. Pour pouvoir jouer à l’épilogue, il convient d’avoir terminé un certain évènement après la fin du jeu dans Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet, ainsi que les intrigues principales du Volume 1 : Le Masque Turquoise et du Volume 2 : Le Disque Indigo. Il faut également récupérer une Baie Pêcha Fabuleuse via Cadeau Mystère* dans Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Une fois ce cadeau récupéré, direction la Boutique Delapêche à Jaderaude dans la région de Septentria. Il se pourrait alors que l’arôme envoûtant de la Baie Pêcha Fabuleuse provoque quelque chose d’inattendu…

Pêchaminus

Sous des allures de simple objet de décoration dans un magasin, Pêchaminus, inerte, attendait patiemment le moment opportun pour faire son grand retour.

Ce Pokémon utilise le poison sécrété par sa carapace pour préparer des Mochis de Servitude qu’il donne à manger aux êtres humains et aux Pokémon. Il utilise ensuite ses chaînes pour les contrôler. En plus d’être délicieux, le Mochi de Servitude éveille les désirs et révèle le potentiel de quiconque l’ingère. Pêchaminus peut s’avérer très sournois. Parfois, il feint la fragilité en geignant pour qu’on s’apitoie sur son sort.

On raconte qu’il y a fort longtemps, Pêchaminus se serait rendu à Septentria avec les Adoramis, qu’il aurait asservis grâce à son Mochi de Servitude. Il espérait y obtenir des masques convoités par un couple de personnes âgées qui s’occupait de lui.

Pêchaminus se retrouva impliqué dans un affrontement contre Ogerpon et il perdit le combat. Il se recroquevilla alors dans sa carapace. Avec le temps, il devint connu sous le nom de « pêche impérissable ».

Catégorie : Pokémon Emprise

Type : Poison/Spectre

Taille : 0,3 m​

Poids : 0,3 kg ​ ​

Talent : Emprise Toxique

Pêchaminus possède un tout nouveau talent, Emprise Toxique, qui apparaît pour la première fois dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro. Grâce à ce talent, les Pokémon empoisonnés ou gravement empoisonnés par Pêchaminus deviennent également confus.

La capacité emblématique de Pêchaminus est Chaîne Malsaine, une attaque qui lance une chaîne faite de poison pouvant gravement empoisonner la cible.

* Il est possible de recevoir la Baie Pêcha Fabuleuse si l’on possède uniquement Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet ; toutefois, l’achat du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro est requis pour pouvoir jouer à l’épilogue. La console Nintendo Switch doit être connectée à Internet pour recevoir ce cadeau. Pour pouvoir se connecter à Internet, le profil d’utilisateur doit être associé à un compte Nintendo. (Un abonnement au service Nintendo Switch Online n’est pas nécessaire.)​