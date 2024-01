Le RPG d’artisanat de Riot Forge et Lazy Bear Games sera disponible dès le mercredi 21 février 2024 sur les plateformes Nintendo Switch™ et PC.

Paris, le 17 janvier 2024 – Aujourd’hui, Riot Forge a annoncé que les précommandes du RPG d’artisanat très attendu Bandle Tale: A League of Legends Story™, développé par Lazy Bear Games, sont désormais disponibles sur toutes les plateformes numériques concernées au prix de 24,99 €. Tous les fans qui précommanderont le jeu recevront des bonus exclusifs en version numérique, dont le chapeau d’éclaireur de Teemo, le Poro éclaireur de Bandle, la maison aux conifères, une recette yordle et plus encore. Bandle Tale: A League of Legends Story™ sortira le mercredi 21 février 2024 sur les plateformes Nintendo Switch™ et PC sur Steam, GOG et l’Epic Games Store.

Dans Bandle Tale: A League of Legends Story™, les fans pourront incarner leur propre yordle, un de ces petits habitants pelucheux et excentriques de Bandle. Lorsque le réseau de portails de Bandle dysfonctionne et que leur monde est plongé dans le chaos, seuls les joueurs pourront rétablir l’équilibre. Ils pourront récolter des ressources, fabriquer des objets et organiser des fêtes pour accomplir des quêtes avec Teemo, Tristana, Veigar et de nombreux autres champions de League of Legends pour sauver Bandle et réunir ses habitants. Avec son ambiance décontractée, le jeu plaira aux amateurs de LoL comme aux joueurs de cozy games.

De plus, une édition Deluxe est désormais disponible au prix de 29,99 €, ainsi qu’une édition Collector au prix de 149,99 € sur merch.riotgames.com. L’édition Deluxe contient le jeu de base ainsi qu’un pack DLC qui comprend un pack de skin de familier Poro, un pack de skin de maison sac à dos, un pack de sillage à particules et un pack de menu secret. L’édition Collector contient des figurines de Yordle, un diorama, des autocollants, des broches en bois, un carnet de notes, un artbook, un coffret spécial EC ainsi que tous les contenus numériques inclus dans l’édition Deluxe.