Septembre 2005, les joueurs Nintendo avaient la joie de découvrir Another Code : Mémoires doubles sur Nintendo DS, développé par Cing qui a fait carrière sur les consoles Nintendo, mais qui a disparu malheureusement en 2010. Avec la disparition du studio, nous pensions alors qu’on ne reverrait jamais la licence, mais ne jamais dire jamais, car Nintendo nous offre en ce début d’année Another Code: Recollection, la compilation des deux opus totalement refaits pour la Nintendo Switch ! Alors préparez votre plus belle Switch, faites chauffer votre mémoire, c’est une partie pour Another Code : Recollection !

Ashley Mizuki Robins

Le premier des deux jeux nous raconte l’histoire d’Ashley, une jeune fille qui reçoit la veille de son 14e anniversaire un mystérieux appareil appelé un « DAS » (oui avant c’était une DS maintenant une Switch, remaster oblige) qui est un appareil créé pour elle, mais surtout elle qui pensait avoir perdu ses 2 parents quand elle avait 3 ans, apprend que son père est vivant et qu’il l’attend sur une île qui se nomme « Blood Edward ». L’aventure commence donc sur un bateau qui emmène Ashley et sa tante Jessica sur l’île.

Déçue de ne pas voir son père qui aurait dû l’attendre à l’arrivée du bateau, Ashley boude un peu et Jessica décide alors de partir seule chercher le père d’Ashley. La jeune fille entend alors un cri de femme au loin, commence alors notre aventure à la recherche de Jessica et de notre papa. Après quelques minutes à se balader dans la nature, nous arrivons rapidement aux abords d’un manoir, mais nous passerons d’abord par un cimetière. Lieu dans lequel nous allons découvrir le second protagoniste de l’histoire : D, le fantôme d’un enfant mort il y a maintenant très longtemps, mais n’ayant aucun souvenir. Ce dernier se retrouve alors bloqué sur l’île sans pouvoir reposer en paix. Et bien évidemment rares sont les adultes qui le voient puis globalement peu de gens viennent sur cette île en réalité.

Nous allons donc vivre une histoire qui va se croiser, entre le passé de D que nous découvrons au fur et à mesure de notre avancée dans le manoir – qui est d’ailleurs le principal lieu de l’histoire – et la recherche d’Ashley pour retrouver Jessica et son père. L’histoire était plutôt forte et intéressante à l’époque, maintenant elle fait un peu simpliste et cousue de fil blanc, cependant elle reste agréable à suivre et plus que l’histoire elle-même c’est surtout l’évolution d’Ashley et de D qui est intéressante à suivre, entre mystère et acceptation.

Le jeu était à l’époque un jeu d’enquête pas forcément facile tout le temps, surtout à cause de sa faculté à nous laisser dans l’inconnu, les énigmes n’étaient pas toujours évidentes, nous pouvions même passer à côté d’éléments. Cependant ce remaster change totalement le jeu. Il n’y a presque plus aucune énigme, ou alors très enfantine et très simple, le jeu nous propose même la possibilité d’avoir plusieurs indices quand on se trouve bloqué. Alors certes ce n’est pas obligatoire, cependant on y perd quand même en difficulté. Pour être totalement franc, nous avons même relancé la version DS afin de comparer les deux versions et il faut dire que si la trame globale est la même, le déroulement n’est quant à lui pas du tout le même, par exemple il n’y a plus cette première carrière où nous cherchions un moyen d’ouvrir le fameux portail extérieur du manoir. Nous n’allons pas non plus dans cette petite tour à côté de l’entrée du manoir.

L’histoire d’Another Code est donc quelque peu remaniée, c’est-à-dire qu’on ne change presque rien à l’histoire en elle-même, mais les évènements ne se situent pas toujours aux mêmes endroits. Le jeu n’est d’ailleurs plus du tout en mode vue du dessus à se déplacer au stylet bien sûr, mais bien un jeu d’aventure classique et que le fait d’avoir la possibilité de tourner la caméra nous immerge bien plus dans ce manoir. Des lieux deviennent d’ailleurs très intéressants, mais nous vous laisserons découvrir tout ça. Clairement ce premier opus a vraiment obtenu un remaster de qualité fait avec un respect de l’œuvre d’origine. On notera quand même qu’il est toujours aussi court, à ce niveau-là rien n’a changé.

L’adolescente pas très rebelle

Pour donner suite au premier opus, Cing à choisi de faire la suite des histoires d’Ashley sur Wii, et clairement quand on a cette compilation dans les mains, on ressent que c’est ce dernier jeu qui a servi de base à ce remaster. Si le premier est presque à classer du côté d’un remake avec l’impression de jouer totalement à un nouveau jeu, ce second opus nous surprend alors beaucoup moins. C’est bien évidemment plus beau, plus fin, plus fluide, agréable à jouer, mais la différence n’est pas aussi choquante, cependant le fait d’avoir homogénéisé les deux titres fait que l’on a vraiment l’impression de jouer à deux jeux sortis à quelques mois d’écart et non à plusieurs années sur deux consoles différentes. On notera quand même qu’il est maintenant possible de se déplacer à notre convenance comme dans le premier opus de cette compilation, plus seulement à droite et à gauche avec des flèches énormes à l’écran.

Dans Another Code: R – Les Portes de la mémoire, nous suivons Ashley deux ans après la fin du premier opus. Après une absence de plus de 11 ans, nous rappelons que son père s’était fait passer pour mort depuis qu’elle a l’âge de 3 ans, ils ont fini par se retrouver pour finalement de nouveau être séparés. Pas par cause de drame, mais parce que le père d’Ashley est toujours autant absorbé par son travail sur la mémoire. Le projet Another n’est toujours pas réellement sorti de sa tête et il sent qu’il y a encore des choses à découvrir autour de la mémoire. Il propose, ou plutôt impose, à Ashley de venir passer un week-end avec lui dans un camping. Ashley y va, bien qu’à son âge elle aurait préféré rester avec les amis de son groupe de musique à jouer de la guitare. De plus elle n’a encore une fois pas été surprise, son père n’est pas là pour l’accueillir. Et comble du drame : à peine arrivé le temps de se retourner, et son sac avec toutes ses affaires se fait subtiliser par un jeune garçon.

Nous allons donc essayer de le poursuivre, mais en vain. Heureusement nous avions notre DAS sur nous, rapidement nous nous dirigeons donc vers l’accueil du camping. Ici nous rencontrerons nos premiers PNJ. Car oui, contrairement au premier jeu où nous n’avions d’interactions qu’avec D presque, ici nous allons avoir tout un panel de personnages pour vivre notre histoire. De Dan le garde forestier en passant par les collègues de notre père ou encore quelques adolescents du même âge qu’Ashley. Par la suite nous retrouvons ce p’tit voleur qui se nomme Matthew, il a fugué de chez son oncle pour essayer de trouver des informations sur son père, qui a disparu mystérieusement il y a maintenant 5 ans. Nous allons donc l’aider dans ses recherches et c’est alors que notre aventure commence réellement.

L’histoire et le jeu sont bien plus longs, comptez une durée de vie 3 fois supérieure à celle du premier opus. De plus avec cette zone de jeu bien plus grande nous avons un peu moins l’impression de voir toujours la même chose.

Un portage qui fait plaisir

On ne va pas se mentir, ce portage d’Another Code nous fait extrêmement plaisir, on pourrait se plaindre que la Switch arrive à la fin de sa carrière, le catalogue commence à se remplir de portages ou autre, mais franchement comment ne pas être heureux face à cette Recollection ? Nous ne sommes pas sur un simple portage d’un jeu Wii U, nous avons deux jeux totalement refaits. On garde l’histoire que nous aimions déjà à l’époque tout en modernisant tout le gameplay, nous ne sommes plus limités à cette vue d’au-dessus dans Mémoires doubles, tout comme nous ne sommes plus limités à nos mouvements à droite et à gauche dans Les Portes de la mémoire. Avec cette totale liberté de mouvement ainsi que la réécriture globale du scénario, nous avons presque un nouveau jeu. Pourquoi nous disons presque ? Car au final c’est la même histoire, si vous ne l’aviez pas aimé à l’époque vous ne l’aimerez pas plus maintenant, car malgré de petits changements, globalement c’est la même histoire.

Visuellement le jeu n’est pas grandiose, mais il a un certain charme : il reprend de manière générale l’ambiance et la patte graphique de la version Wii, tout en rendant le tout plus moderne avec un déplacement complet, une gestion de caméra totale et bien sûr le tout en plus fin et plus propre visuellement. Honnêtement c’est réussi et c’est agréable, surtout pour ce genre de jeu. Cependant tout n’est pas rose, on regrettera l’absence presque complète d’énigme, surtout pour Mémoires doubles. Si vous vous en souvenez, le jeu était un savant mélange de Visual Novel et de Puzzle Game. Oubliez la partie Puzzle, elle est réduite à son strict minimum : on passe d’une énigme à base d’objet à récupérer à droite pour le placer à gauche, suivie d’une recherche de mécanisme à une énigme du type « range ces 4 figurines de la plus petite à la plus grande ». Autant dire qu’on n’a clairement pas été conquis par ce changement. Nous avons maintenant plus un Visual Novel interactif. Alors parfois il faudra toujours un peu de jugeote, mais ce n’est plus du tout du même niveau, surtout qu’il y a la possibilité d’avoir des indices dans le cas où vous êtes bloqué. C’est plutôt une bonne chose.

À côté de ces petits changements, c’est du tout bon. Le jeu est agréable en portable et en docké, l’écran OLED de la Switch fait éclater les couleurs, c’est sublime. Les musiques sont aussi très agréables tout comme les bruitages, vraiment c’est un super travail de remaster/remake que nous avons ici. Mais surtout il faut noter que le jeu est intégralement doublé en anglais et en japonais ! Oui les deux jeux ont maintenant des voix, ce n’est pas génial ça ? On est quand même un peu déçu de l’impossibilité de choisir au départ par quel jeu nous voulons commencer, alors certes le premier se termine en quelques heures, mais pour ceux qui voudraient découvrir l’opus Wii uniquement devront repasser par la case Mémoires doubles.

Another Code: Recollection est disponible en physique et sur l’eShop au prix de soixante euros.

Conclusion 9 /10 On ne sait pas classer ce Another Code: Recollection dans la case des remakes ou des remasters. Si l’histoire reste la même dans le fond, tout le reste a été refait. Les deux jeux sont visuellement refaits et c’est agréable, nous pouvons nous déplacer à notre guise dorénavant. Entièrement doublé, le jeu prend une nouvelle dimension. On regrettera le fait d’avoir retiré la plupart des énigmes pour devenir à présent un roman graphique interactif plus qu’autre chose, cependant nous ne sommes pas totalement spectateurs. Si l’on pouvait se dire que la Switch avait déjà obtenu bien assez de portages, celui-ci est clairement plus que ça et nous fait sacrément plaisir. On ne peut donc que vous conseiller de venir vivre ou revivre l’histoire d’Ashley dans cette compilation totalement remise au goût du jour ! Un jeu à posséder dans sa collection, c’est certain. LES PLUS Une compilation de ces deux super jeux

