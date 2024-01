Düsseldorf, le 18 janvier 2023 – Le développeur et éditeur de jeux vidéo astragon Entertainment, basé à Düsseldorf, et le studio Skyhook Games annoncent aujourd’hui que Lawn Mowing Simulator sortira sur Nintendo Switch™ le 14 mars 2024.

Lawn Mowing Simulator sera disponible en version numérique dans une édition standard au prix de 19,99 € et dans l’édition Landmark au prix de 24,99 €. L’édition Landmark sera également disponible en version physique au prix de 24,99 € et offrira une expérience de jeu complète ainsi que du contenu supplémentaire grâce aux deux DLC « Dino Safari » et « Ancient Britain » inclus dans l’édition. Les deux DLC seront également disponibles séparément au prix de 4,99 € chacun.

À propos de Lawn Mowing Simulator :

Lawn Mowing Simulator est une expérience incontournable pour tous les joueurs qui ont toujours voulu construire leur propre empire de tondeuses à gazon, qu’il s’agisse d’embaucher de nouveaux employés, de surveiller les finances ou d’acheter de nouvelles machines. Pour ce faire, des tondeuses à gazon originales sous licence des marques Toro, SCAG, STIGA et EGO ont été recréées graphiquement et physiquement de manière détaillée. Chaque tondeuse est accompagnée de défis, d’accessoires et d’améliorations uniques.

Les missions emmènent les joueurs dans des quartiers résidentiels animés, dans les espaces verts de charmantes maisons de campagne, dans les parcs de châteaux historiques ou dans d’immenses champs équestres. Chaque carte présente un défi particulier qui nécessite une inspection minutieuse du terrain, un choix judicieux de la taille des lames et une gestion rigoureuse de la charge du moteur. De plus, des accessoires tels que des broyeurs, des rouleaux, des recycleurs, des bacs de ramassage et des tondeuses à fléau viennent compléter le niveau élevé de réalisme. Lawn Mowing Simulator proposera une expérience de jeu personnalisée pour chaque joueur avec le mode carrière, le mode exclusif Quick Mow, qui sera disponible uniquement dans la version Switch de manière temporaire, et un mode défi.

Dans le DLC « Dino Safari », les joueurs seront transportés dans les quatre enclos d’un parc de dinosaures dont les pelouses doivent être entretenues avec soin, tandis qu’ils devront s’occuper de l’entretien des espaces verts de sites d’exception en Grande Bretagne dans le DLC « Ancient Britain ».

Lawn Mowing Simulator sortira le 14 mars 2024 sur Nintendo Switch™ dans une édition standard et une édition Landmark avec du contenu supplémentaire.