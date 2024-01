Lesquin, 18 janvier 2024 – NACON et stillalive studios sont heureux d’annoncer que Garden Life : A Cozy Simulator, le jeu de jardinage relaxant, ouvre ses précommandes digitales sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One. Il sera disponible le 22 février 2024 sur toutes les plateformes, tandis que la version Nintendo SwitchTM sortira le 14 mars 2024.

Avec son monde coloré et apaisant, Garden Life : A Cozy Simulator propose aux joueurs une expérience de jardinage relaxante où leur créativité sera leur seule limite ! Au programme : transformation d’un terrain abandonné en un jardin communautaire florissant et rencontre avec les personnages atypiques d’un charmant village de campagne.

Afin de se préparer à la future décoration de leur jardin, les joueurs peuvent dès à présent précommander le jeu en version digitale et recevoir gratuitement le contenu additionnel Eco-friendly Decoration Set, comprenant des objets de décorations éco-responsables dont des chaises et tables en bois recyclé ou encore des lanternes en rotin. Ce pack contient tout ce dont ils ont besoin pour rendre leur jardin encore plus vert !

Deux éditions sont disponibles dès aujourd’hui à l’achat en précommande sur consoles :

Standard Edition : comprend le jeu de base, disponible au prix de 39,99€ | 39,99$ | 39,99£

Deluxe Edition : comprend le jeu de base et le contenu additionnel Garden Party Pack, incluant deux plantes exclusives et une large sélection de décorations élégantes pour métamorphoser le jardin en un lieu de festivités chaleureuses. Disponible au prix de 44,99€ | 44,99$ | 44,99£.

Ces deux éditions seront également disponibles à l’achat sur PC (Steam) le jour de la sortie, au prix de 24.99€ | 24.99$ | 24.99£ pour la Standard Edition et au prix de 29.99€ | 29.99$ | 29.99£ pour la Deluxe Edition.

***

À propos de Garden Life : A Cozy Simulator

Faites l’expérience d’une simulation de jardinage relaxante et créez le jardin de vos rêves dans le monde coloré et apaisant de Garden Life. Plantez et décorez à votre rythme, et transformez un terrain abandonné en jardin communautaire florissant.

Garden Life: A Cozy Simulator sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam) le 22 février 2024. La version Nintendo SwitchTM sortira le 14 mars 2024.