Nintendo et Monolith Soft viennent de lancer la distribution d’une nouvelle version 2.2.0 pour Xenoblade Chronicles 3. Sans surprise, la mise à jour ajoute le support des amiibo Noah et Mio qui sortent aujourd’hui.

Le patchnote :

Fonctionnalité supplémentaire

Désormais compatible avec les amiibo « Noah » et « Mio ». En scannant les amiibo dans « Système » > « amiibo » dans l’écran de menu, vous pourrez utiliser les vêtements spéciaux suivants.

amiibo Noa

Vous pouvez obtenir la tenue « N’s Consul Suit » pour Noah. Vous pouvez également obtenir des variantes sans la veste de Noah, Lanz ou Euni.

amiibo Mio

Vous pouvez acquérir la tenue « M’s Consul Suit » pour Mio. Vous pouvez également obtenir des variantes sans la veste de Mio, Sena ou Taion.

Remplissez certaines conditions et parlez au PNJ Miibomii dans la région de Fornis pour recevoir des récompenses identiques à celles obtenues avec les amiibo Noah ou Mio.

De plus, on apprend aujourd’hui que l’artbook Xenoblade3 Official Artworks: Aionios Moments sortira au Japon le 1ᵉʳ avril pour 4 400 ¥ (≈ 27 €). Il proposera un artwork exclusif de Masatsugu Saito sur sa couverture et contiendra 448 pages couvrant le jeu + son DLC Un avenir retrouvé.