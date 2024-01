Short N Sweet Games a annoncé son dernier jeu pour la Nintendo Switch : (Unidentified Drilling Object), un roguelike arcade en down-scroller développé par Blue Firefly Studio. Il sera lancé le 1ᵉʳ février en Europe et en Amérique du Nord. Ce nom ne vous est pas étranger ? Normal, il est depuis plusieurs mois dans les prochaines sorties de l’eShop.

Dans ce jeu, vous utilisez une foreuse surdimensionnée pour creuser dans une planète mystérieuse. Votre but ? Creuser de plus en plus profondément, bien sûr ! Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez débloquer divers avantages et capacités supplémentaires pour votre foreuse.

Fouillez une planète mystérieuse dans un délicieux roguelike d’arcade à défilement descendant qui vous met au défi de creuser de plus en plus profondément dans un trou effrayant à l’aide d’une foreuse surdimensionnée ! Allez plus loin pour trouver des technologies mystérieuses, améliorez votre foreuse et votre combinaison, et rendez chaque course unique tout en étant entouré de créatures qui ne veulent absolument pas de vous dans l’un des 4 mondes de cette planète bizarre sur laquelle vous vous êtes écrasé.