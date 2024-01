Préparez-vous à faire des vagues lors de votre prochain combat sur l’Île d’Æos avec Magicarpe, le Pokémon Poisson magistralement pathétique. Bien qu’on le considère comme le Pokémon le plus faible du monde, Magicarpe peut remplir sa jauge d’effort en participant vaillamment au combat afin d’évoluer en l’imposant Léviator, sans devoir accumuler de Points d’Expérience ! Rêvez grand et prouvez à votre équipe que si elle ne sait pas apprécier votre Magicarpe, elle ne mérite pas votre Léviator !

Vous pouvez obtenir le permis Unité de Léviator, Pokémon Polyvalent adepte du corps à corps, en échange de 14 000 Pièces Æos ou de 575 Gemmes Æos dans la boutique du Bureau des Combats Unité. Léviator pourra uniquement être obtenu contre des Gemmes Æos pendant les sept premiers jours suivant son arrivée. Poursuivez la lecture de cet article pour en savoir plus sur ce Pokémon avant de faire des sauts de Magicarpe sur l’Île d’Æos.

Les fondamentaux de Léviator

Léviator plonge sous l’eau, où il ne peut ni attaquer ni être visé par des Pokémon adverses. Quand cette capacité est de nouveau utilisée, Léviator bondit brutalement hors de l’eau et attaque. S’il reste sous l’eau pendant une certaine durée, Léviator génère un tourbillon en remontant à la surface, ce qui applique continuellement un effet ralentissant aux Pokémon adverses touchés. Si Léviator reste sous l’eau pendant une durée encore plus importante, il crée une trombe d’eau en remontant à la surface, ce qui projette dans les airs les Pokémon adverses touchés.

Analyse de la méta

Puissant contre : Archéduc

Archéduc est un redoutable Attaquant pouvant infliger d’importants dégâts depuis une longue distance grâce à Tisse Ombre. Toutefois, le Pokémon Plumeflèche se fait souvent avoir par les Pokémon puissants capables de réduire rapidement la distance qui les sépare de lui. Léviator figure parmi ces puissants Pokémon. Sa capacité Rebond met un certain temps à se charger, mais elle lui permet à terme de parcourir une longue distance et de réduire la vitesse de déplacement d’Archéduc. Quant à sa capacité Unité, Draco-Troubles, elle s’avère efficace pour rattraper Archéduc et le projeter instantanément dans les airs. Il suffit alors que Léviator se mette à lancer frénétiquement des attaques de base pour sonner la perte de l’Attaquant à distance connu pour sa faible durabilité.

Vulnérable contre : Noctali

Les Pokémon adeptes du combat rapproché ont généralement deux bêtes noires : les Attaquants à distance dotés d’une forte mobilité et les Défenseurs possédant de puissants contrôles de foule. Noctali compte parmi ces derniers avec Tricherie, Regard Noir et Aboiement, trois capacités appliquant des contrôles de foule qui entravent Léviator et ses attaques de base. Noctali peut utiliser ces capacités pour protéger son équipe ou pour verrouiller Léviator avant de le mettre K.O stratégiquement. Lorsque vous jouez Léviator, évitez les affrontements directs avec Noctali et profitez plutôt des combats d’équipes chaotiques.