Préparez-vous à embarquer dans une aventure scientifique passionnante ! Expeditions: A MudRunner Game, la dernière création de Saber interactive, célèbre studio derrière MudRunner et SnowRunner, dévoile aujourd’hui un nouveau trailer de gameplay palpitant qui fait un tour d’horizon de tous les moyens à votre disposition pour mener vos missions à bien dans les immenses étendues sauvages qui vous attendent le 5 mars 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

Précommandez dès maintenant la Supreme Edition, la Year 1 Edition ou la Standard Edition sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam ou Epic Games Store pour obtenir du contenu exclusif. Pour plus d’informations, visitez la page officielle de la boutique Focus. Les joueurs qui se procureront l’édition Suprême ou l’édition Year 1 pourront jouer au jeu avant sa sortie, dès le 1er mars.

Pour chaque obstacle, une solution. Pour chaque tâche, un outil.

Même si les magnifiques panoramas d’Expeditions poussent à la contemplation, les terres sauvages dans lesquelles vous faites progresser la science regorgent de pièges. Pour éviter les accidents et surmonter les épreuves, sélectionnez avec soin les outils qui vont vous accompagner. Que ce soit le treuil pour grimper les pentes les plus ardues ou descendre le long de falaises escarpées, le cric pour remettre n’importe quel véhicule sur ses roues après une chute, ou encore le détecteur de métaux permettant de trouver des caches de matériel, votre éventail d’outils est pensé pour améliorer la vie de chaque explorateur.

Engagez des spécialistes équipés de compétences uniques pour vous aider dans vos expéditions scientifiques et investissez l’argent durement gagné dans de nouveaux véhicules plus performants ou dans des pièces servant à les améliorer. Avec un large choix de modules disponibles, soyez prévoyants et créatifs dans votre préparation !

Profitez d’un immense contenu dès la sortie

Expeditions : A MudRunner Game arrive dès le 5 mars 2024 et amène avec lui son lot de bonus disponibles après sa sortie. Précommandez la Supreme Edition, la Year 1 Edition ou encore la Standard Edition d’Expeditions: A MudRunner Game dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ou PC afin de bénéficier de contenu exclusif. En plus de 4 saisons au contenu varié durant toute l’année prochaine, avec des nouvelles missions, des nouveaux véhicules, des gadgets high-tech et d’autres surprises qui seront annoncées, le très attendu mode coopératif sera disponible gratuitement peu après la sortie du jeu. Les versions boîtes de la Standard Edition seront elles aussi disponibles en précommande dans certains magasins.

Les précommandes sur Nintendo Switch seront bientôt disponibles.