Une nouvelle semaine et des nouvelles promotions. Vous avez certainement compris la chanson. Pour cette nouvelle liste nous vous proposons des choix éclectiques qui, nous l’espérons, vous plaira. Il y a aura du roguelike, du RPG, du jeu multijoueur, du platformer, et du metroidvania. Allez-vous trouver votre bonheur dans notre sélection des promotions de l’eShop Nintendo Switch de cette semaine ? N’hésitez pas à nous le dire !

Mario + The Lapins Crétins Kingdom

13,99€ au lieu de 39,99€

Nous commençons avec cette belle promotion. Le RPG crossover entre les lapins crétins et Mario est actuellement en promotion sur l’eShop. Il passe de 39,99€ à 13,99€ jusqu’au 14 février !

C’est une offre extrêmement intéressant pour ceux qui voudraient découvrir le RPG piloté par Ubisoft. Le jeu est drôle et révèle un gameplay finalement assez profond et les univers d’Ubisoft et de Nintendo se marient parfaitement ensemble.

Nous vous invitons à lire le test que nous avions écrit dessus à l’époque, juste ici.

Cult of the Lamb

14,99€ au lieu de 24,99€

Vous cherchez un peu de violence et de douceur ? Des animaux tout mignons prêts à mourir pour un leader charismatique ? Alors n’hésitez pas, Cult of the Lamb est en promotion sur l’eShop au prix de 14,99€ au lieu de 24,99€, et ce, jusqu’au 30 janvier.

Pour couronner le tout, ce jeu qui mélange le roguelike et la gestion a offert une nouvelle mise à jour gratuite pour tous les joueurs. Une bonne raison pour découvrir cette pépite que nous avions noté 9 sur 10 à sa sortie !

Vous pouvez lire notre test ici.

Overcooked Special Edition

3,99€ au lieu de 19,99€

Vous voulez passer des soirées de folie avec vos amis sans faire (trop) chauffer la carte bleue ? Overcooked Special Edition est disponible jusqu’au 15 février à 3,99€ au lieu de 19,99€ sur l’eShop !

Overcooked Special Edition est un jeu multijoueur chaotique que nous vous conseillons vivement ! Véritable référence, ce jeu nous demande de cuisiner en coopérant avec ses amis afin de livrer le plus de plats possibles dans un temps limité.

Nous vous conseillons de lire le test que nous avions écrit à sa sortie, disponible ici.

Elderand

9,99€ au lieu de 19,99€

Nous passons dans un univers plus sombre avec Elderand, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 9,99€ au lieu de 19,99€ ! La promotion se termine le 11 février.

Le metroidvania nous emmène dans un univers lovecraftien maîtrisé de bout en bout. Le jeu possède un gameplay complet, une narration mystérieuse et soignée, un level design proche de la perfection… Elderand est une vraie pépite indépendante que nous avions noté à 8,7 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Hue

1,99€ au lieu de 9,99€

Nous terminons cette sélection avec un peu de poésie. Hue est actuellement disponible sur l’eShop au prix vraiment minuscule de 1,99€ au lieu de 9,99€ jusqu’au 8 février !

Hue est un puzzle-platformer dans lequel les couleurs permettent de résoudre des énigmes diverses et variées. Ce jeu fut un de nos coups de cœur à sa sortie et nous lui avions donné l’excellente note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.