L’éditeur Aniplex et le développeur TYPE-MOON ont révélé qu’une version remastérisée du jeu PS Vita ‘ Fate/stay night Realta Nua’ sera lancée sur la Nintendo Switch sous le titre ‘Fate/stay night REMASTERED’. Le jeu devrait être lancé dans le monde entier en 2024 avec la prise en charge des langues anglaise, japonaise et chinoise simplifiée.

Fate/stay night est un roman visuel qui a été lancé pour la première fois sur PC le 30 janvier 2004 – ce qui signifie qu’aujourd’hui est le 20e anniversaire de la franchise. Le remaster sera apparemment basé sur la version PS Vita 2012 du jeu, Fate/stay night Realta Nua, qui a elle-même été portée à partir d’une version PS2 antérieure.

« Fate/stay night: Realta Nua » est une version adaptée et modifiée du visual novel original « Fate/stay night », développé par Type-Moon, sortie initialement pour la PlayStation 2 en 2007 avant d’être portée sur diverses autres plateformes. Cette version a été créée pour rendre le jeu plus accessible à un public plus large, notamment en supprimant ou en modifiant les contenus pour adultes présents dans l’original. En plus de ces changements, « Realta Nua » propose de nouvelles scènes, des améliorations graphiques, une qualité sonore améliorée et de nouvelles musiques, enrichissant ainsi l’expérience narrative.

Le jeu conserve les trois routes narratives principales de l’original – Fate, Unlimited Blade Works et Heaven’s Feel – chacune explorant différents aspects de l’histoire et mettant en lumière divers personnages. Ces routes ont été divisées en trois versions séparées dans certaines éditions de « Realta Nua ». L’histoire suit le protagoniste Shirou Emiya, un étudiant qui se retrouve mêlé à la Guerre du Saint Graal, un conflit magique secret. Il forme une alliance avec Saber, une puissante servante, et se lance dans une quête qui testera ses idéaux et sa volonté.