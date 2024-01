Nippon Ichi Software a dévoilé aujourd’hui une nouvelle vidéo pour Bar Stella Abyss, son nouveau jeu pour Nintendo Switch. Au Japon, la sortie du titre est prévue pour le 29 février 2024.

Bar Stella Abyss est un jeu de stratégie roguelike dans lequel les joueurs renforcent leur groupe grâce au pouvoir des constellations. Le jeu propose un donjon à explorer qui change de forme à chaque fois que vous jouez. Pour ce qui est de l’histoire, le protagoniste se retrouve piégé dans le « Monde des ivrognes » sans son visage ni son bras après s’être endormi dans un bar. Bar Stella Abyss sera vendu physiquement et numériquement sur Switch au Japon. Cela inclut une édition limitée contenant une boîte spéciale, le jeu, le CD de la bande-son sur trois disques, un livre d’art visuel et une planche d’art acrylique.

Bar Stella Abyss se déroule principalement dans un bar secret appelé Stella Abyss, situé dans un coin discret de la ville. Vous partagerez des boissons avec des habitués énigmatiques, dévoilant ainsi les mystères du Monde Ivre. Ce dernier est décrit comme un royaume onirique façonné par les esprits enivrés de ses habitants, vous vous réveillez après avoir perdu votre visage et votre bras suite à une nuit de consommation excessive. Le jeu n’a pas été annoncé en dehors du Japon, mais NIS America suivra probablement avec des nouvelles de son côté cette année.

Nippon Ichi Software, également connu sous le nom de NIS, est un studio de développement de jeux vidéo japonais fondé en 1991. Basé à Gifu, au Japon, le studio est réputé pour ses jeux de rôle tactiques. Nippon Ichi s’est fait connaître principalement grâce à sa série emblématique « Disgaea », qui a débuté en 2003 avec « Disgaea: Hour of Darkness ». Cette franchise se distingue par son humour décalé, son gameplay stratégique, ses graphismes animés et ses mécanismes de jeu complexes, tels que le système de nivellement des personnages jusqu’au niveau 9999 et la possibilité de réincarner les personnages pour améliorer leurs statistiques. En plus de la série Disgaea, Nippon Ichi a développé d’autres titres populaires tels que « La Pucelle: Tactics », « Phantom Brave » et « Makai Kingdom ».