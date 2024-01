Comme tous les ans désormais depuis quelque temps, la série MLB The Show débarque sur Nintendo Switch en mars, et oui, c’est toujours un jeu édité par Sony. MLB The Show 24 débarque sur Nintendo Switch le 19 mars prochain, surtout aux États-Unis. Le jeu n’est pas encore annoncé chez nous, et vu le public cible, il ne le sera peut-être pas pour nous, pauvres européens, mais le jeu sera sur notre eShop.

Il est déjà disponible en précommande sur le store US (ici) et cette année la version physique n’est pas encore certaine. Pour les connaisseurs, La star des Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., est l’athlète de la « couverture ».