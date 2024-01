Raccoo Venture est un platformer 3D développé par un seul homme, Diego Ras, un brésilien de l’état de São Paulo. Il présente son jeu comme un successeur des platformers 3D des années 90. Le jeu est édité par les habituels brésiliens de QUByte Interactive (VISCO Collection, Bem Feito, etc.). Que nous vaut ce jeu sorti le 21 décembre 2023 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de quinze euros ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Raccoo Venture.

Un platformer qui commençait bien…

Raccoo Venture est un platformer 3D. Nous incarnons un mignon raton-laveur qui se fait voler le jeu d’échec de son papy ! L’animal va alors partir à la recherche de ce précieux bien dérobé.

La prise en main de Raccoo Venture est assez rapide. Le gameplay et les mécaniques sont vraiment classiques et nous pouvons nous déplacer, sauter, attraper des objets et faire une charge après un saut.

Il y a plusieurs mondes constitués de plusieurs niveaux. Dans ces derniers, nous devrons atteindre l’arrivée pour continuer l’aventure.

Il y a plusieurs obstacles qui vont se dresser face à nous. Il y aura des plateformes dans le ciel qu’il faudra franchir sans tomber, celles avec ronces dessus, et bien sûr des ennemis que nous pouvons tuer avec notre charge dans les airs.

En avançant dans l’aventure, Raccoo Venture va nous proposer de nouvelles mécaniques. Nous allons par exemple découvrir un consommable qui nous permet de voir pendant un temps limité des plateformes cachées ou encore des champignons explosifs à lancer sur les ennemis.

Dans chaque niveau il y a aussi des objets à récupérer qui demandent de résoudre des énigmes ou de réussir des passages plus ardus. Chaque niveau demande de trouver quatre damiers et deux pièces d’échec. Si les damiers se trouvent facilement, les pièces d’échec donnent vraiment du fil à retordre. Les damiers et les pièces d’échec nous permettent d’accéder aux nouveaux mondes.

Raccoo Venture nous a laissé de très bonnes premières impressions. Nous avons apprécié son accessibilité, sa grande carte remplie de checkpoints qui permet aux joueurs aguerris de chercher les objets cachés et aux plus jeunes de continuer en ligne droite.

Malheureusement, le jeu se saborde tout seul en demandant de récupérer des objets pour continuer l’aventure. De fait, ces demandes excluent une grande partie des joueurs casuals qui seraient certainement aussi charmés que nous par les graphismes mignons et l’histoire très enfantine.

Mais qui se saborde tout seul…

La petite ballade bucolique devient alors un véritable parcours du combattant où nous sommes obligés de répéter les niveaux en boucle pour continuer l’aventure. Si les damiers ne posent pas de problème, les pièces d’échec nous amènent à réessayer plus d’une vingtaine de fois la même difficulté.

Le jeu devient alors réservé aux gens qui aiment la difficulté, mais ces derniers ne seront peut-être pas tentés par l’univers mignon et son gameplay qui manque relativement de profondeur.

C’est vraiment dommage, car le jeu a un level design soigné, il propose des costumes cachés en bonus, quelques mini-jeux qui ne sont pas incroyables mais qui ont le mérite d’exister… Et en plus, nous sentons l’amour du développeur pour sa création avec une vraie intention derrière ce platformer.

La caméra est parfois capricieuse. Après une mort, cette dernière changeait parfois de point de vue ce qui nous empêchait de jouer. Nous avons eu quelques bugs frustrants dans lesquels nous traversions les textures.

Autre détail mais cette fois-ci mineur, les images des tenues que nous gagnons ne représentent pas la tenue ! Par exemple, la tenue de mariachi nous montrait un magnifique sombrero et nous sommes finalement déguisés en squelette.

Raccoo Venture n’est pas traduit en français mais un niveau basique suffit pour comprendre le jeu. Le prix de quinze euros semble assez élevé pour un jeu certes fait avec passion mais qui ne justifie pas dans son contenu un tel tarif.

Les graphismes sont plutôt réussis, comme la bande-son, avec un univers mignon et coloré et des décors travaillés.

Ci-dessous, une vidéo de quinze minutes présentant le gameplay du jeu.

Conclusion 5.5 /10 Raccoo Venture est un platformer 3D avec de belles intentions et beaucoup de passion… Malheureusement, le jeu ne sait pas quel public viser : d'un côté, les graphismes mignons et le gameplay peu profond invitent le joueur casual mais de l'autre, la difficulté et la répétitivité semble être plus adaptées aux joueurs aguerris. Dommage. LES PLUS Un jeu fait avec passion

Des graphismes mignons Des bonus et des tenues à débloquer LES MOINS Aucune traduction française

