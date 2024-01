« SILKWORM » est un jeu vidéo de tir classique développé et publié à l’origine en 1988. Connu pour son action intense et son mode coopératif, « SILKWORM » a d’abord été lancé en tant que jeu d’arcade avant d’être adapté pour plusieurs consoles de jeux domestiques. Dans ce jeu, les joueurs ont la possibilité de contrôler soit un hélicoptère, soit un jeep armé, chacun avec ses propres atouts et faiblesses. L’hélicoptère est capable de voler et de tirer dans différentes directions, offrant une plus grande mobilité, tandis que le jeep, limité au sol, dispose d’un tir puissant et peut déployer un bouclier pour se protéger.

Ce qui rend « SILKWORM » particulièrement mémorable est son mode coopératif, où deux joueurs peuvent s’associer, l’un pilotant l’hélicoptère et l’autre conduisant le jeep. Cette dynamique coopérative ajoute une couche stratégique au jeu, les joueurs devant travailler ensemble pour naviguer à travers les niveaux et vaincre les ennemis. Le jeu est rythmé par des vagues successives d’ennemis et des boss de fin de niveau, offrant un défi constant.