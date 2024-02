Après un beau premier mois, le mois de février propose déjà de belles sorties sur notre console hybride !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en février 2024, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Mario vs. Donkey Kong (16 février)

La vieille querelle qui avait embrasé la Game Boy Advance reprend de plus belle dans Mario vs. Donkey Kong pour Nintendo Switch. Découvrez de tout nouveaux graphismes, résolvez toutes sortes d’énigmes et mettez votre adresse à l’épreuve pour remettre la main sur les mini-Mario volés. Donkey Kong avait très envie d’avoir des mini-Mario, les nouveaux jouets qui font fureur, mais ceux-ci sont en rupture de stock partout… Il a donc débarqué dans l’usine qui les fabrique et a volé toute la production ! Mario doit se lancer à sa poursuite pour récupérer tous les jouets. Des niveaux remplis d’énigmes attendent Mario. Terminez chacun d’entre eux en récupérant la clé qui ouvrira la porte derrière laquelle se trouve un mini-Mario. Observez attentivement les alentours, creusez-vous la tête pour déterminer le meilleur chemin et faites preuve d’adresse pour éviter les obstacles et récupérer tous les jouets volés.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash (2 février)

Le système de combat du jeu exploite les techniques maudites uniques de chaque personnage. À 2 contre 2, les joueurs doivent choisir leur partenaire en fonction des synergies et des pouvoirs de chacun pour prendre l’avantage. Une fois leur jauge d’énergie maudite remplie, les personnages peuvent déclencher des coups ultimes et des pouvoirs « éveillés ». Ils peuvent également unir leurs forces avec leur partenaire pour une terrifiante attaque simultanée.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH offre deux modes de jeu :

Le mode Histoire reprend les aventures de l’anime et ajoute des histoires originales.

reprend les aventures de l’anime et ajoute des histoires originales. Le mode En ligne , qui offre trois options : En ligne versus, où les joueurs disputent des combats 2 contre 2 avec d’autres joueurs du monde entier. En ligne coopératif, où les joueurs font équipe avec un partenaire pour affronter des adversaires contrôlés par une IA de difficulté croissante. Un salon privé, où les joueurs peuvent défier leurs amis en ligne.

, qui offre trois options :

Bandle Tale: A League of Legends Story (21 fevrier)

Lazy Bear, le studio qui a produit Graveyard Keeper, vous présente Bandle Tale: A League of Legends Story™. Plongez dans ce magnifique RPG bac à sable qui se déroule dans le monde magique de Bandle, patrie des yordles, amusants et duveteux. Vous incarnez un yordle timide qui vit à Maille, une île confortable mais isolée, obsédée par tout ce qui touche au tricot. Vos 101 ans d’apprentissage touchent à leur fin, et vous voulez plus que tout découvrir ce qu’il y a au-delà des portails qui connectent le reste de Bandle. Mais lorsqu’une fête à laquelle vous participez tourne à la catastrophe, les portails s’effondrent et c’est le chaos le plus complet ! Avec votre imperturbabilité et votre maîtrise unique de la magie du tricot, sollicitez l’aide de nouveaux amis, réparez les portails, et réunissez à nouveau Bandle !

Tomb Raider I-III Remastered (14 fevrier)

Jouez aux trois aventures inédites de Tomb Raider : Explorez pour la toute première fois l’expérience intégrale, comprenant toutes les expansions et les niveaux secrets disponibles sur des plateformes modernes dans cette collection unique.

Titres de jeu inclus :

Tomb Raider I + The Unfinished Business Expansion

Tomb Raider II + The Gold Mask Expansion

Tomb Raider III + The Lost Artifact Expansion

Trouvez la clé d’anciens mystères : Décelez les trésors de l’ancien monde en résolvant des puzzles et en décodant des mystères tombés dans l’oubli avec les dégâts causés par le temps. Une aventure en mode tour du monde : Suivez Lara Croft autour du globe et affrontez des ennemis létaux ainsi que de dangereuses légendes. Remastérisé avec fidélité : Immergez-vous dans les graphiques cultes améliorés, avec une option pour basculer vers le polygone original à tout instant.

Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island (27 fevrier)

Quelques mois après leur précédent périple à Tsukikage Village… Shiren le voyageur et Koppa, son fidèle furet doué de parole, ont reçu une vision d’une terre lointaine et d’une demoiselle en détresse qui les a menés jusqu’à la mystérieuse Serpentcoil Island. Mais ils ne sont pas seuls. Des rumeurs mentionnent un magot de pirate perdu dans les profondeurs de Serpentcoil Island, ainsi qu’un puissant monstre dont le ventre renfermerait un fastueux trésor et qui vivrait au sommet de la plus haute montagne. Maints aventuriers et guerriers affluent de tout le royaume, avides de mettre la main sur ces richesses. Existe-t-il un lien entre l’énigmatique demoiselle et le monstre ? Quelle vérité se cache derrière les secrets et les trésors disséminés sur l’île ? C’est le début d’une nouvelle aventure pour Shiren et Koppa !

◇ Le « Donjon mystère » vous attend !

Chaque fois que vous pénétrez dans le Donjon mystère, la disposition des nombreux étages, les outils disponibles ainsi que la présence d’alliés et d’ennemis changent. À vous de vous préparer et de vous adapter aux différentes situations et aux défis inattendus qui se présentent. Armez-vous de connaissances sur les dangers du donjon, collectez des ressources utiles et rassemblez des alliés pour venir à bout de cette épreuve. Faites tout votre possible pour atteindre les profondeurs abyssales et les sommets les plus élevés du donjon !

◇ Des fonctionnalités pratiques !

Profitez de fonctionnalités utiles, conçues pour rendre votre expérience plus fluide et agréable. Par exemple, vous pouvez assigner plusieurs projectiles et bâtons magiques à une barre de raccourcis pour en faciliter l’accès, ou vous pouvez consulter votre trajectoire sur la mini-carte.

◇ Sauvetages en ligne !

Si un joueur échoue au cours de son périple dans le donjon, il peut faire appel à d’autres joueurs pour le secourir et le remettre sur la bonne voie. Les joueurs ainsi secourus peuvent reprendre leur partie sans perdre leur progression. De nombreuses fonctionnalités en ligne inédites permettent également d’élargir le champ des possibles en jeu.

Arzette: The Jewel of Faramore (14 février)

Après dix ans de paix… le maléfique Daimur est de retour! La princesse Arzette est le seul espoir de rétablir l’harmonie sur les terres du royaume de Faramore! Dans ce tout nouveau jeu d’action et d’aventure interactif, vous contrôlez l’ingénieuse princesse Arzette. Voyagez à travers de nombreux lieux à couper le souffle, habités par la racaille, l’infamie et le mystère, parlez aux habitants pour dévoiler des secrets et des objectifs, et affrontez Daimur le diabolique. Arzette: The Jewel of Faramore vous apporte la meilleure expérience de jeu intéractive depuis l’invention du CD-ROM!

Splatoon 3: Tour de l’Ordre (22 février)

Tour de l’Ordre, une toute nouvelle campagne solo, permet aux joueurs de contrôler l’Agent 8 alors qu’ils se réveillent pour découvrir que la place Inkopolis a été vidée de ses couleurs et que ses habitants ont disparu. L’objectif est de combattre des vagues d’ennemis dans des étages successifs, tout en escaladant la flèche de l’Ordre et en apprenant ses secrets. Cette fois-ci, les jetons de couleur sont une nouveauté qui permet d’augmenter les capacités. Tour de l’Ordre est la moitié du DLC Splatoon 3 Expansion Pass. L’autre partie permet aux joueurs d’accéder à Inkopolis Plaza, le centre-ville du premier jeu de la série. De nouveaux commerçants sont présents et les fans peuvent assister aux performances des Squid Sisters lors des Splatfests. Notez que ce DLC est déjà disponible.



Spirit Hunter: Death Mark II (15 février)

Spirit Hunter: Death Mark II, dernier épisode en date de la série Spirit Hunter, est un jeu d’horreur et de suspense dont l’histoire se déroule dans une prestigieuse académie. Quand des rumeurs se mettent à circuler à propos de phénomènes surnaturels à l’académie Konoehara située dans la H City de Tokyo, tout repose sur le chef de la famille Kujou, surnommé le « docteur des esprits », pour résoudre cette affaire. Des notes qui annoncent la mort des gens, et des élèves qui ne sont pas ce qu’ils paraissent. Au fil de votre enquête, il semble qu’un esprit nommé « le Défunt » tire les ficelles de ce mystère, et on dirait qu’il cherche à obtenir quelque chose de vous… Ce dernier volet introduit une nouvelle fonctionnalité de défilement sur les bords pour naviguer entre les différents lieux du jeu. Ajoutez à cela la vue subjective, et vous obtenez une expérience de Spirit Hunter plus immersive et terrifiante que jamais. Le système de partenariat a également été amélioré. Le taux de succès de vos actions pendant les « actions en suspens » varie en fonction du partenaire choisi, ce qui vient encore renforcer le suspense de ce chapitre.



PlateUp! (15 février)

PlateUp ! allie la gestion mouvementée d’une cuisine et d’un restaurant à la planification et au développement stratégique, pour créer un délicieux plat roguelite sans pareil. Jusqu’à quatre joueurs construisent et gèrent un restaurant en partant de zéro, choisissent des plats, achètent et installent des appareils – certains pouvant être liés pour créer des cuisines automatiques dernier cri – cuisinent des aliments et servent les clients. Les joueurs ont carte blanche pour concevoir leur restaurant qui continuera de s’agrandir et de se développer entre les services – avec des contenus supplémentaires et des défis à débloquer au fil de la progression. Pourrez-vous cuisiner, servir et tout gérer pendant 15 jours mouvementés dans votre restaurant et débloquer une toute nouvelle franchise ?

Promenade (23 février)

Oh non ! Le Grand Ascenseur est cassé et ses rouages ont été éparpillés aux quatre coins du monde ! Parcours le monde avec ton poulpe grâce à un moveset dynamique ! Interagis avec les individus qui peuplent ce monde et résout des énigmes ! Explore des donjons et affronte les boss qui y résident ! Utilise les propriétés des différents objets à ton avantage ! Retrouve les rouages perdus, répare le Grand Ascenseur et débloque de nouveaux niveaux dans ce collectathon directement inspiré des meilleurs platformers !

Piczle Cross: Story of Seasons (27 fevrier)

Les logigraphes Piczle rencontrent l’univers de Story of Seasons. Profite d’un moment de détente et laisse-toi séduire par le charme bucolique de Story of Seasons tout en stimulant tes neurones avec des puzzles classiques. Villageois, célibataires, outils, cultures, animaux et améliorations apparaissent sous forme de logigraphes pour d’innombrables heures de réflexion !

KONOSUBA – God’s Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! (8 fevrier)

Suivez Kazuma et ses amies alors qu’ils découvrent une mystérieuse « tablette noire » qui les submerge de désirs contraires à leurs personnalités. Tous vont devoir en quête d’ingrédients, qui permettront à la tablette de fabriquer des tenues pour satisfaire leurs nouveaux désirs et ainsi briser la malédiction. Êtes-vous prêt à voir Darkness se transformer en une insatiable dominatrice ? À découvrir Aqua sous les traits de la reine des collets montés ? Ou Megumin à la tête de la ligue de Lolitas ?

Invector: Rhythm Galaxy (8 février)

De Warner Music Group et du studio de jeu indépendant récompensé, Hello There Games, arrive le prochain chapitre excitant de la série de jeux de rythme acclamée par la critique, Invector: Rhythm Galaxy. Parcourez des mondes célestes à couper le souffle au rythme des tubes d’aujourd’hui des artistes les plus populaires, notamment Charlie Puth, PinkPantheress et bien d’autres. Découvrez de nouvelles pistes inédites des futures grandes stars lors d’un voyage cosmique où chaque note guide votre chemin. Jouez en solo et maîtrisez le rythme de chaque chanson, ou propulsez votre fête en hyperdrive avec un mode multijoueur local jusqu’à 4 joueurs, où une compétition palpitante en tête-à-tête prend vie dans votre salon. Et avec une gamme de niveaux de difficulté à choisir, Invector: Rhythm Galaxy offre un défi amusant pour les joueurs de tous niveaux de compétence.

UDO (1er février)

Fouillez une planète mystérieuse dans un délicieux roguelike d’arcade à défilement descendant qui vous met au défi de creuser de plus en plus profondément dans un trou effrayant à l’aide d’une foreuse surdimensionnée ! Allez plus loin pour trouver des technologies mystérieuses, améliorez votre foreuse et votre combinaison, et rendez chaque course unique tout en étant entouré de créatures qui ne veulent absolument pas de vous dans l’un des 4 mondes de cette planète bizarre sur laquelle vous vous êtes écrasé. Le seul moyen est de descendre Maîtrisez les mécanismes de votre foreuse surdimensionnée pour vous frayer un chemin dans le trou effrayant dans un format de jeu à défilement descendant rare. Vous serez étonné de voir tout ce que vous pouvez faire avec cette foreuse.

Yohane the Parhelion – NUMAZU in the MIRAGE – (22 février)

Yohane the Parhelion est un spin-off officiel de « Love Live! Sunshine ».

Tout en travaillant comme diseur de bonne aventure à Numazu, Yohane passe ses journées avec ses amis. Par hasard, elle entre en possession d’un vieux miroir. Inquiet que sa fortune-disselante ne soit pas exacte, Yohane décide de jouer au « Magic Mirror Fortune-Tellling » en utilisant le miroir, Soudain, elle est aspirée dans le miroir, qui commence à briller. Ce qu’elle trouve dans le miroir, c’est «Ura-Numazu», qui est l’inverse exact du vrai Numazu! De plus, c’était un monde mystérieux où la magie pouvait être utilisée avec le pouvoir des cartes. En même temps, des choses étranges arrivent aux amis du monde réel les uns après les autres. Afin de les sauver, elle doit passer par « Ura-Numazu »! Qu’est-ce qui l’attend? Un monde de miroirs qui change son apparence à chaque fois qu’elle entre. Après d’innombrables choix, quel est l’avenir que Yohane choisira? Une nouvelle histoire commence dans l’autre Numazu!

POSTAL: Brain Damaged (2 février)

Oubliez tout ce que vous savez sur le gameplay de la série POSTAL. POSTAL: Cerveau endommagé, le spin-off audacieux acclamé par les joueurs, est là pour vous emmener dans le voyage le plus sauvage du POSTAL Dude. Ce n’est plus le Paradis, ni même Edensin. Cette fois, l’histoire se déroule dans la psyché tordue du POSTAL DUDE lui-même! Et ce n’est pas le monde ouvert que vous pourriez attendre. Le spin-off oriente le gameplay dans une toute nouvelle direction, tout en restant instantanément familière avec les classiques des jeux de tir à la première personne des années 90 et 2000. Action et exploration non-stop basées sur les niveaux, une grande variété d’ennemis et de boss fantastiques et cauchemardesques, un arsenal d’armes très peu conventionnelles, et des tonnes de secrets à découvrir. Le tout assaisonné par ce qui a rendu le monde des jeux POSTAL si spécial: l’humour sans limites!

Inkulinati (22 fevrier)

Rejoignez les maîtres de l’encre vivante, attrapez votre plume et élaborez de nouvelles stratégies pour monter sur le trône des artistes Inkulinati !

INKULINATI S’INSPIRE DE VÉRITABLES MARGINALIA MÉDIÉVALES

Plus de 700 ans après leur conception, ces œuvres d’art étranges peuvent enfin prendre vie dans un jeu vidéo et prouver que les « memes » moyenâgeux sont tout aussi hilarants que leurs homologues modernes. Vous y trouverez des lapins épéistes, des chiens lanciers, des bêtes équipées de trompettes dans leurs arrière-trains, des escargots dévoreurs d’humains, et plus encore. Bien, bien plus…

COMBATTEZ COMME UN INKULINATI

Les Inkulinati sont un groupe légendaire qui s’affronte sur les pages des manuscrits médiévaux. Ils combattent en dessinant des bêtes avec de l’Encre vivante. Cette substance magique permet de donner vie à vos créatures et de leur faire prendre part à des batailles épiques. Déplacez vos bêtes sur le champ de bataille, réalisez des actions sur ou avec elles, utilisez stratégiquement les obstacles et collectez de l’Encre vivante pour dessiner de nouvelles bêtes et prendre l’avantage sur votre adversaire.

DE NOMBREUSES BÊTES MORTELLES (ET ÉTRANGES) À DÉVERROUILLER

Des ânes qui jouent de la trompette avec leurs fesses, des archavêques qui vainquent les hérétiques de leurs prières, des escargots aussi lourds que mortels qui dévorent leurs adversaires, et plus encore. Bien, bien plus. Armés de leurs compétences spéciales, ils sont tous à vos ordres.

DES ACTIONS SPÉCIALES D’INKULINATI POUR RENVERSER LE COURS DE LA BATAILLE

Vos bêtes ne sont pas votre seul arsenal pour faire des ravages. À l’aide de vos mains, vous pouvez écraser les unités de votre adversaire, dessiner des obstacles pour créer des barrières, déplacer vos unités d’un coup de doigt, ou faire exploser vos troupes dans le chaos le plus pur. Cependant, n’oubliez pas que votre adversaire possède également ce pouvoir.

ADAPTEZ VOTRE TACTIQUE À CHAQUE BATAILLE

Chaque Inkulinati possède sa propre armée, composée de différentes bêtes qui possèdent chacune différentes aptitudes : des forces et, malheureusement (ou heureusement, selon votre camp), des faiblesses. Cependant, la puissance d’une armée n’est pas le seul facteur qui détermine le vainqueur d’un duel. Chaque champ de bataille est un domaine à part, avec des dangers uniques dont vous devez vous méfier et des opportunités à exploiter. Utilisez vos compétences tactiques et votre esprit stratégique pour vaincre l’armée Inkulinati adverse.

UNE CAMPAGNE SOLO

Découvrez le mystère et les secrets des Inkulinati et affrontez des adversaires tels que Mortis, Dante Alighieri et bien d’autres. Partez à la découverte du monde et commencez votre épopée ! Combattez les plus grands artistes Inkulinati du pays, domptez des bêtes sauvages, bâtissez une armée ultime, tentez d’arracher votre maître des griffes de la mort, et surtout, terminez votre quête épique avec la plus grande fête que le Moyen Âge ait connue ! Que trépasse si je faiblis !

CRÉEZ ET DÉVELOPPEZ VOTRE PROPRE PERSONNAGE

En tant qu’artiste Inkulinati en devenir, vous devrez créer votre propre mini-Inkulinati. Au cours de votre voyage, vous apprendrez les techniques secrètes de dessin de nouvelles bêtes et d’actions de main. Ainsi, vous pourrez composer votre armée à votre guise. Deviendrez-vous un chevalier intrépide qui envoie ses loyaux soldats occire l’ennemi ? Ou préférerez-vous une approche plus subtile ? Dans ce cas, vous incarnez une nonne qui, grâce au pouvoir de la prière, peut désorienter ses ennemis et guérir ses propres serviteurs. Ces deux styles de jeu, et bien d’autres, attendent encore d’être découverts et personnalisés. Laissez libre cours à votre imagination !