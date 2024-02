La rumeur des dernières heures était donc vraie.

Plus de dix ans après sa sortie originale, Sonic Generations fait son retour avec un remaster connu sous le nom de Sonic x Shadow Generations. Il sera disponible sur Nintendo Switch cet automne. Une toute nouvelle campagne sera ajoutée, centrée sur Shadow the Hedgehog, tandis que le jeu principal bénéficiera de « visuels améliorés et de nouveaux contenus bonus. »

C’est la première fois que le jeu principal Sonic Generations arrivera sur une plateforme Nintendo. Dimps a réalisé une version différente pour la 3DS à l’époque, qui était plutôt un jeu de plates-formes à défilement latéral en 2D.

Shadow the Hedgehog est de retour avec Sonic classique et Sonic moderne dans Sonic x Shadow Generations, une toute nouvelle collection proposant deux expériences uniques !

Incarnez Shadow le Hérisson dans une toute nouvelle campagne scénarisée avec des pouvoirs et des capacités inédits qui prouvent pourquoi il est connu comme l’ultime forme de vie !

Sonic x Shadow Generations comprend également un remaster complet du classique Sonic Generations, avec des versions remasterisées de stages 2D et 3D emblématiques, des visuels améliorés et du nouveau contenu bonus.