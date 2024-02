Après des dizaines de milliers d’années, l’arme ancienne Holly s’éveille et commence sa vengeance contre l’humanité. Vivez la stratégie de création de pièges pour capturer les ennemis et l’exaltation de les enterrer vivants. Plongez dans un combat intense !

Le développeur ACQUIRE a annoncé que Ancient Weapon Holly, un nouveau dungeon-crawler roguelike, sera lancé sur Nintendo Switch plus tard cette année. Vous pourrez récupérer le titre via l’eShop le 8 mars 2024. Le jeu vous propose d’incarner Holly, une arme humanoïde enfermée dans un labyrinthe en raison de son potentiel destructeur, qui est désormais libre et bien décidée à réaliser ce potentiel par vengeance.

Holly, une arme humanoïde scellée au plus profond d’un labyrinthe en raison de son potentiel de causer la chute de l’humanité, jure vengeance sur les humains après s’être réveillée d’un sommeil qui a duré des milliers d’années. Découvrez un jeu d’action roguelike tendu où vous protégez la source de votre pouvoir volé, l’autel. Détruisez les portes qui vous bloquent et visez à terminer les étapes. Utilisez les pierres magiques que vous obtenez pour faire évoluer Holly et agrandir l’autel pour approfondir vos stratégies.

Il y a bien longtemps, alors que les humains développaient encore des civilisations avancées, une guerre a englouti le monde. Parmi l’armada d’armes créées, une arme autonome ressemblant à une jeune fille fut achevée. Ses bras pouvaient fendre la terre comme un fouet, détruire n’importe quel bâtiment sur son passage, et ses yeux rouges tuaient sans pitié les gens les uns après les autres. Cette fille fut nommée « Holly » par le peuple, et en raison de sa puissance démesurée, elle fut scellée profondément dans la terre. Après des dizaines de milliers d’années, la seule émotion que Holly ressentit en se réveillant de son sommeil dans les ruines de la magie noire était une haine insurmontable pour les humains.

« Humanité, périssez. »

Même si ses fonctions d’arme ont dégradé et qu’elle ne peut désormais que légèrement endommager le sol ou les murs, la vendetta de Holly contre le monde d’en haut ne fait que commencer.

Caractéristiques de l’Arme Ancienne Holly

1. Combat intense.

2. Gameplay stratégique qui attire les ennemis dans des pièges.

3. Action exaltante d’enterrer des ennemis que vous avez piégés.

4. L’évolution de Holly et le déverrouillage des fonctions de l’autel conduisent à des stratégies plus profondes.