Saint-Ouen, France – 7 février 2024 : Good Shepherd Entertainment, le développeur indépendant Upstream Arcade et Just For Games sont heureux d’annoncer la sortie prochaine d’une édition physique collector pour le brawler roguelike issu des travaux de l’artiste Mike Mignola : Hellboy: Web of Wyrd, qui sera disponible pour Nintendo Switch et Playstation 5 le 3 mai 2024.

Affrontez les créatures de l’enfer en vous améliorant à chaque partie dans cette histoire inédite du célèbre démon aux cornes sciées ! L’édition physique du jeu vient accompagnée d’un artbook de 112 pages richement illustré par le créateur du comics originel Hellboy : Mike Mignola.

À propos de Mike Mignola’s Hellboy Web of Wyrd Collector’s Edition : Hellboy Web of Wyrd est un roguelike action aventure doté d’un scénario original créé en partenariat avec Dark Horse Comics et Mike Mignola, le créateur d’Hellboy. Hellboy est envoyé enquêter sur la disparition d’un agent du BPRD et se retrouve plongé dans les profondeurs du Wyrd… L’édition collector comprend un artbook exclusif de 112 pages présentant les œuvres de Mignola créées pour le jeu vidéo, et elle est livrée avec le jeu physique dans une boîte de collection. Caractéristiques principales : Vivez l’expérience des Comics : Développé par Upstream Arcade, Hellboy Web of Wyrd recrée fidèlement le style propre au chef-d’œuvre original de Mike Mignola. Tout comme dans les Comics, le jeu fera vivre à Hellboy une série d’aventures aussi uniques que différentes dans des histoires indépendantes mais toutes liées au mystérieux héritage de la Maison papillon.

Bienvenue dans le Wyrd : Bâtie en 1962 par l’ésotériste Pasquale Deneveaux, la Maison papillon est bien plus qu’un simple manoir : c’est un portail. Construits sur des énergies telluriques, son étrange aménagement et ses géométries non euclidiennes ont été conçus avec un lugubre objectif en tête : créer des passages menant à une dimension aussi terrible que fascinante appelée le Wyrd.

Un roguelike action aventure : Évoluez pied à pied (ou plutôt sabot à sabot) parmi une ménagerie de créatures cauchemardesques et d’homoncules tandis que vous explorez les royaumes du Wyrd. Le système de combat a été conçu pour créer des affrontements difficiles qui encouragent l’apprentissage des schémas d’attaque des ennemis. Esquivez, parez et, bien sûr, fracassez vos ennemis pour les renvoyer dans le néant.

L’édition collector physique comprend : un superbe artbook de 112 pages intitulé «The Art of Mike Mignola´s Hellboy Web of Wyrd», présentant les œuvres précieuses et uniques de Mignola créées pour le jeu vidéo, et elle est livrée avec le jeu physique dans une boîte de collection.

Mike Mignola’s Hellboy Web of Wyrd sera disponible en édition physique collector sur Nintendo Switch et Playstation 5 le 3 mai 2024.