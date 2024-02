Dévoilez les démons intérieurs de trois amis d’enfance lors de leurs vacances estivales. Mettez au jour leurs secrets, angoisses et obsessions tandis que vous les aidez à reprendre contact et à se découvrir eux-mêmes. Un visual novel adulte et insidieux par le créateur de Milky Way Prince.

Mediterranea Inferno apporte des vibrations estivales effrayantes sur l’eShop de la Switch le mois prochain pour 9,99€ le 5 mars prochain.

Quoi de mieux qu’une retraite estivale dans le sud de l’Italie ? Voyagez avec Claudio, Andrea et Mida tandis qu’ils tentent de se remettre du traumatisme collectif de la pandémie de 2020. Trois jeunes hommes, la vingtaine, reprennent contact après deux ans d’isolement. Ils cherchent à raviver leur amitié, un lien exceptionnel qui faisait d’eux un trio à part, une force mythologique qui allait au-delà de la somme de ses parties… Enfin c’est ce qu’ils pensaient. En choisissant leurs activités, vous découvrirez leurs angoisses et leurs obsessions, avant que leurs attentes déçues ne dévoilent leur soif de vengeance. Farniente au bord de la piscine, soirée torride en discothèque ou même visite morbide au cimetière local, c’est vous qui déciderez du programme de ces vacances. Mais quel que soit votre choix, quelque chose ou quelqu’un vous y attendra pour vous offrir un voyage supplémentaire dans les recoins ésotériques de la conscience.

Mangez le Fruit des Mirages et luttez pour votre été sans fin !

POINTS FORTS

● Choisissez les activités du trio et observez comment ces choix influencent l’histoire.

● Un nouveau drame insidieux par le créateur de Milky Way Prince – The Vampire Star.

● Une histoire générationnelle aussi touchante que dérangeante.

● Mis en musique, en images et écrit par l’auteur du jeu, y compris des centaines et des centaines d’illustrations originales.

Une partie dure entre 3 et 4 heures, vous permet d’accéder à une des multiples fins disponibles et vous dévoile environ 60 % du contenu du jeu.