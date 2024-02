Artisan Studios, les développeurs d’Astria Ascending et de Super Neptunia RPG, ont dévoilé leur nouveau JRPG » Lost Hellden « , qui promet un style artistique unique » Deep 2D » et un » système de combat d’action stratégique « .

Direction musicale et audio de Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Tactics Ogre). Illustrations de Takeshi Oga (Gravity Rush, Siren).

Sur une planète appelée Era, les gens sont liés à l’un des sept péchés capitaux avant leur premier anniversaire lors d’une cérémonie religieuse appelée le Rituel du Nexus. Toute leur vie, les habitants d’Era doivent lutter contre leurs pulsions. S’ils échouent et succombent, ils se transforment en bêtes sans cervelle et agressives. Les représentants de la religion Unio, les Arkhons, veillent à ce que tout le monde respecte les règles et éliminent les monstres qui apparaissent dans les villes.

Un jour, une femme donne naissance à des jumeaux, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Le Premier Arkhon, chef suprême d’Era, procède lui-même au rituel du Nexus. Cependant, quelque chose se passe mal, et l’un des bébés est lié aux sept péchés, tandis que l’autre n’en reçoit aucun.

image

Les jumeaux sont emmenés à la capitale, Avilah, où ils sont élevés en tant qu’apprentis d’Arkhon. Ils n’ont jamais le droit de quitter les murs du sanctuaire… Mais un jour, Leht, le jumeau lié aux sept péchés, réussit à quitter la ville. Son frère Cyphel est envoyé en mission pour le retrouver et le ramener. Il est accompagné de deux Arkhons chevronnés, Gram et Enki.

Le voyage de Cyphel et Leht est celui de la découverte de soi, celui qui leur permettra de grandir et de devenir les personnes qu’ils sont destinés à être.