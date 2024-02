En début de semaine, Nintendo a communiqué ses résultats pour le troisième trimestre de l’année fiscale 2024.

Comme le veut la tradition, cette répartition a été suivie d’une séance de questions-réponses pour les investisseurs. Au cours de cette séance de questions-réponses, un investisseur a demandé comment le succès continu de la Nintendo Switch est lié au matériel de nouvelle génération de Nintendo et quand nous en aurons enfin connaissance.

Selon le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, le succès actuel de la console hybride n’a pas d’impact sur les plans de la prochaine console de l’entreprise. Tout simplement, mettre au point un nouveau matériel de jeu prend du temps, et Nintendo s’assure de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l’appareil soit un succès. Vous pouvez voir la réponse de Furukawa à la question ci-dessous:

En ce qui concerne le nouveau hardware, notre société est constamment en train de rechercher et de développer de nouveaux matériels et logiciels, je ne suis donc pas en mesure d’en dire plus. De plus, comme je l’ai déjà mentionné par le passé, il y a eu récemment de nombreux articles postés par des médias sur Internet qui peuvent sembler être des informations officielles de notre société. Nous aimerions que nos investisseurs prennent connaissance des informations publiées sur notre site web officiel et nos canaux de médias sociaux et qu’ils prennent la décision qui s’impose. De plus, en ce qui concerne la préparation d’un nouveau matériel qui prend beaucoup de temps, c’est quelque chose que nous voulons planifier et faire correctement, donc nos autres activités (Nintendo Switch, mobile, etc.) n’affectent pas nos plans pour le nouveau matériel.