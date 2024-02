Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation – Quest of Memoriesm, un dungeon RPG basé sur l’anime Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation, arrivera sur Nintendo Switch le 20 juin (pour 6,380 yens), du moins au Japon, comme vient de l’annoncer l’éditeur Bushiroad Games et le développeur Lancarse.

Revivez l’histoire classique de l’anime TV « Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation » et profitez également de nouveaux scénarios originaux dans le jeu ! Préparez-vous à plonger dans les aventures de Rudeus, Eris et Ruijerd ! De plus, l’histoire inédite de Roxy et de ses compagnons sera dévoilée, puisque l’aventure de Roxy, Elinalise et Talhand à la recherche de Rudeus sera incluse dans le jeu.

Gravity Game Arise a annoncé que le jeu de simulation d’enquête médico-légale TOKYO PSYCHODEMIC sera lancé sur Nintendo Switch le 30 mai 2024 (5,400 yens). Au Japon, le jeu sortira à la fois physiquement et sur l’eShop, l’option physique incluant une copie de la bande originale.

Dans l’univers de TOKYO PSYCHODEMIC, cinq pour cent des affaires de meurtre dans le monde ne sont pas résolues. Revérifiez ces affaires non résolues. Coopérez avec des collègues qui possèdent des compétences spécialisées, telles que l’obtention de preuves matérielles, et résolvez les affaires en utilisant des outils analytiques et vos propres compétences en matière d’enquête.

Expériences humaines de perception extrasensorielle. « L’incident de la secte anormale. Alors que des rumeurs se répandent en secret sur l’existence de cette « affaire », une nouvelle menace de virus inconnu avec un taux de mortalité de 80 % se répand à Tokyo.

Le « virus » s’est rapidement propagé, atteignant le centre de la nation et même les principaux bureaucrates et le premier ministre n’ont jamais pu rentrer chez eux. Et puis… « La fermeture de Tokyo »

En commençant par la capitale du Japon, le « virus » était sur le point d’engloutir le monde. Après la proclamation de l’état d’urgence, la jeune génération d’hommes politiques s’est efforcée de faire face à la situation. Bien qu’inexpérimenté, le gouvernement provisoire est compétent et parvient à surmonter les pires difficultés.

Quatre années se sont écoulées depuis. Utilisant la pandémie comme couverture, les Cultes Anormaux, qui s’étaient effacés des mémoires, continuent à se cacher du public et à travailler dans l’obscurité, laissant des traces de leur existence sous forme d’incidents inexpliqués.

Le protagoniste, qui a déjà été capturé et soumis à des expériences, se penche sur une affaire que la police n’a pas réussi à résoudre, afin de briser les liens et les ambitions de l' »ordre des sectes anormales ». Sur les traces des tragédies, il doit y avoir des indices qui relient les points menant aux médiums reclus…. Oui… dans les affaires non résolues…

Sur la base des informations relatives aux affaires non résolues qui parviennent à l’agence de détectives, vous enquêterez sur les différentes circonstances susceptibles d’être impliquées, telles que les informations personnelles de la victime, l’historique des activités des caméras de sécurité, etc. Recueillez et confirmez les informations sur le tableau des preuves et recherchez la vérité.

L’enquête sur un crime s’appuie sur des images de preuves provenant de scènes de crime, de caméras de surveillance, etc. Confirmez les objets, les personnes et les points d’intérêt impliqués dans l’affaire. Les caméras de sécurité, en particulier, permettent de confirmer le comportement des victimes et d’autres personnes. Depuis le moment de l’incident, y compris avant et après, chaque élément d’information vous permettra de déduire la raison pour laquelle un incident s’est produit. Utilisez le tableau des preuves pour déduire le lien entre les preuves recueillies et l’affaire.