Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 29 janvier au 4 février 2024) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Ventes jeux :

01./00. [PS5] Persona 3 Reload # <RPG> (Atlus) {2024.02.02} (¥8.800) – 76.368 / NEW

02./00. [PS5] Granblue Fantasy Relink # <RPG> (Cygames) {2024.02.01} (¥7.980) – 48.754 / NEW

03./00. [PS4] Persona 3 Reload # <RPG> (Atlus) {2024.02.02} (¥8.800) – 40.024 / NEW

04./00. [NSW] Jujutsu Kaisen: Cursed Clash # <FTG> (Bandai Namco Entertainment) {2024.02.01} (¥7.700) – 25.242 / NEW

05./00. [PS4] Granblue Fantasy Relink # <RPG> (Cygames) {2024.02.01} (¥7.980) – 22.083 / NEW

06./02. [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island <RPG> (Spike Chunsoft) {2024.01.25} (¥6.350) – 18.103 / 103.527 (-79%)

07./03. [PS4] Like a Dragon: Infinite Wealth <RPG> (Sega) {2024.01.26} (¥8.800) – 16.503 / 93.637 (-79%)

08./01. [PS5] Like a Dragon: Infinite Wealth <RPG> (Sega) {2024.01.26} (¥8.800) – 15.388 / 118.328 (-85%)

09./06. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 14.140 / 1.715.110 (+4%)

10./07. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) – 11.464 / 960.282 (-4%)

Ventes consoles :

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 41.966 | 46.435 | 55.736 | 283.248 | 483.839 | 32.069.904 | | PS5 # | 34.484 | 49.945 | 93.026 | 219.964 | 327.355 | 5.184.821 | | XBS # | 3.177 | 3.905 | 14.644 | 10.831 | 19.645 | 550.938 | | PS4 # | 605 | 655 | 953 | 3.179 | 9.785 | 9.494.238 | | 3DS # | 12 | 15 | 70 | 69 | 739 | 24.600.999 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 80.244 | 100.955 | 164.429 | 517.291 | 841.363 | 73.093.713 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 27.066 | 41.188 | 76.450 | 176.462 | 283.072 | 4.474.632 | | PS5DE | 7.418 | 8.757 | 16.576 | 43.502 | 44.283 | 710.189 | | XBS X | 1.564 | 2.158 | 367 | 6.061 | 1.474 | 251.045 | | XBS S | 1.613 | 1.747 | 14.277 | 4.770 | 18.171 | 299.893 | |NSWOLED| 30.419 | 33.288 | 32.780 | 197.714 | 277.129 | 6.625.872 | | NSW L | 7.376 | 8.991 | 10.541 | 55.063 | 92.013 | 5.729.137 | | NSW | 4.171 | 4.156 | 12.415 | 30.471 | 114.697 | 19.714.895 | | PS4 | 605 | 655 | 953 | 3.179 | 9.785 | 7.918.515 | |n-2DSLL| 12 | 15 | 70 | 69 | 739 | 1.206.054 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+