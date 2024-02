Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 8 février 2024 : PQube, le développeur MAGES et Just For Games sont heureux d’annoncer la sortie ce jour de l’édition physique Nintendo Switch et Playstation 4 du visual novel comique de la série à succès Konosuba : KONOSUBA – God’s Blessing On This Wonderful World ! Love For These Clothes Of Desire !.

Vivez une nouvelle aventure de Konosuba avec une distribution entièrement doublée de personnages préférés des fans de la série. Embarquez dans une aventure de visual novel passionnante, en créant des vêtements pour briser la malédiction tout en construisant de l’affection avec jusqu’à sept héroïnes ! Chaque héroïne a sa propre fin et ses images dédiées spéciales. Choisissez bien vos mots et évitez de déclencher leur colère !

À propos de KONOSUBA – God’s Blessing On This Wonderful World ! Love For These Clothes Of Desire ! : Suivez Kazuma et ses amies alors qu’ils découvrent une mystérieuse « tablette noire » qui les submerge de désirs contraires à leurs personnalités. Tous vont devoir en quête d’ingrédients, qui permettront à la tablette de fabriquer des tenues pour satisfaire leurs nouveaux désirs et ainsi briser la malédiction. Êtes-vous prêt à voir Darkness se transformer en une insatiable dominatrice ? À découvrir Aqua sous les traits de la reine des collets montés ? Ou Megumin à la tête de la ligue de Lolitas ? Enfin un roman vidéoludique qui vous réserve des surprises ! Vivez des journées mouvementées aux côtés de Kazuma et de ses infortunés compagnons. Waifus, déguisements ressources à gérer vous attendent dans cette aventure de style « isekai » au haut potentiel comique ! Caractéristiques principales : Roman vidéoludique : Découvrez un scénario inédit qui rassemble les personnages les plus populaires de la série. Chaque héroïne dispose de sa propre fin et d’images uniques ! Faites le bon choix ! Gestion du temps et des ressources : Obtenez les éléments de création des tenues en accomplissant des quêtes. Un agenda hebdomadaire pour chaque personnage permet de gagner argent et ressources. Déguisements : Une fois les tenues confectionnées, c’est l’heure de se déguiser ! Préparez-vous à de nombreux rebondissements, car vêtements et malédictions vont transformer vos personnages préférés !

KONOSUBA – God’s Blessing On This Wonderful World ! Love For These Clothes Of Desire ! est maintenant disponible en édition physique sur Playstation 4 et Nintendo Switch.